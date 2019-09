Menhir onderuit in vroege topper

Sneek – De basketballers van ESBC Menhir zijn hun ongeslagen status kwijt. In een onderling duel met mede-koploper BV Penta uit Drachten trok de thuisploeg aan het kortste eind: 55-59.

Ook vorig jaar werden .spannende wedstrijden tegen Penta gespeeld. Deze vrijdagavond was het niet anders. Menhir startte wel goed dankzij een driepunter van Niels Haven. Al snel kregen de Snekers echter moeite met het fysieke spel van de Drachtsters. De arbitrage liet veel toe en het was de thuisploeg die daar niet mee kon omgaan. De onvriendelijkheden dreigden uit de hand te lopen en daarom werden in de rust de koppen bij elkaar gestoken, zowel door de teams als door de coaches in overleg met de scheidsrechters.

Menhir keek bij rust tegen een 31-32 achterstand aan en slaagde er in het derde kwart niet in de schutter van de Drachtsters af te stoppen. Na dertig minuten leek de strijd verloren, maar onder aanvoering van Niels Haven kwam Menhir nog een keer terug tot twee punten. De wederopstanding kwam net te laat en Penta ging terecht met de punten naar huis. Topscorers bij Penta waren Mats Haven (20), Danny Nowee (13) en Niels Haven (11).

Bij de foto van Sybo van der Bijl: Niels Haven probeert Ali Carti te bereiken.