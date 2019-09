ZET EM bewaart het beste weer voor na rust

Sneek- Sneek Wit Zwart ZM heeft ook bij het tweede optreden in de derde klasse A een overwinning geboekt en evenals vorige week tegen Makkum bewaarde de ploeg van trainer Niels Boot ook tegen Heeg het beste voor na rust.

De Sneker oefenmeester moest trouwens al vroeg in de wedstrijd een tegenslag incasseren, toen Justin Rienks vanwege een blessure niet verder kon. Zijn vervanger Tjardo de Graaf stond nog maar koud binnen de lijnen, toen de oefenmeester al weer van de bank kon opstaan en wel vanwege de eerste treffer van zijn ploeg. Jesse Lee Staalsmid die vorige week ook al drie keer doel trof, maakte in minuut twaalf namelijk de openingstreffer en die viel vanwege het spelbeeld in de openingsfase zeker verdiend te noemen. Dat leek de opmaat voor een gemakkelijke middag te worden, maar hoewel Sneek Wit Zwart ZM de overhand hield, stokte de productie, ook al omdat Kevin Huitema na een door hemzelf opgezette aanval verzuimde om de trekker over te halen.

Dat laatste deed Heeg in de slotfase van de eerste helft met een inzet vanaf de rand van de zestien daarentegen wel, al probeerde de linesman van de Snekers bij de treffer van Ruerd Bouma de arbitrage nog op andere gedachten te brengen. Na die tegentreffer was de thuisclub het overigens even helemaal kwijt en mocht men van geluk spreken, dat knoeiwerk van invaller De Graaf niet werd afgestraft en dat men met een gelijke stand richting de thee ging.

​Nadat de eerste mogelijkheid in het tweede bedrijf voor de ploeg van trainer Arjen Hoekstra was, daalde de donderspeech van zijn collega in daaropvolgende minuten in en in een tijdsbestek van twee minuten bouwde Sneek Wit Zwart de gelijke stand om in een 3-1 voorsprong. Eerst liet Kevin Huitema de tweede Sneker treffer noteren en twee minuten later fungeerde hij als architect en rondde Dani Mohamad het bouwwerk af (3-1). Nadat Heeg vervolgens nog even aan de Sneker stoelpoten zaagde en doelman Jelmer Popma na opnieuw een ongelukkig moment van De Graaf tot twee keer toe redding moest brengen, besliste Jesse Lee Staalsmid vier minuten later met zijn tweede van de middag de wedstrijd definitief.

Die beslissing werd vijf minuten later middels een treffer van Patrick Veenstra nog eens benadrukt en diezelfde Veenstra maakte met nog dik tien minuten op de klok het halve dozijn vol, waarna Heeg twee minuten later middels een treffer van Fokke Walinga de stand een iets dragelijker aanzien gaf. Die stand onderging vervolgens geen wijziging meer, zodat Sneek Wit Zwart ook het tweede optreden in drie A uiteindelijk met een ruime overwinning afsloot.

Sneek Wit Zwart ZM – Heeg 6-2 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Jesse Lee Staalsmid (12.), 1-1 Ruerd Bouma (39.), 2-1 Kevin Huitema (51.), 3-1 Dani Mohamad (53.), 4-1 Staalsmid (57.), 5-1 Patrick Veenstra (60.), 6-1 Veenstra (79.), 6-2 Fokke Walinga (81.)

Scheidsrechter: J.H. Strampel

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Jelmer Popma, Dani Mohamad (65. Patrick van der Velde), Justin Rienks (10. Tjardo de Graaf), Joey Westerhof, Joris Speelman (58. Jesper Zijlstra), Daniël Bennik, Kevin Huitema, Freerk de Jong, Joey Huitema, Patrick Veenstra en Jesse Lee Staalsmid.

