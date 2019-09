Nyck de Vries uit Uitwellingerga wereldkampioen in de Formula 2

Sotsji – Autocoureur Nyck de Vries uit Uitwellingerga is zaterdagmiddag wereldkampioen geworden in de Formula 2. In het Russische Sotsji pakte De Vries de overwinning in de Grand Prix, terwijl zijn grote concurrent tweede werd. Dat betekent dat De Vries in de komende races niet meer in te halen is.

De Vries had zaterdag een goede start, vanaf pole position. Achter hem moest Latifi zijn tweede plek verdedigen waardoor de Fries uit kon lopen. Maar Italiaan Luca Ghiotto had ook een goede start en ging in een paar ronden zowel Latifi als koploper De Vries voorbij.

Als een van de eersten ging De Vries in het begin van de race de pits in voor de verplichte pitstop, die alle coureurs moeten maken. Concurrent Latifi ging met hem mee waardoor De Vries zijn voorsprong behield. Na de pitstop was de Fries negende, maar de acht coureurs voor hem moesten daarna nog naar binnen.

Dat gebeurde ook en met nog drie ronden te gaan lag de coureur uit Uitwellingerga weer op kop, voor Latifi en Ghiotto. Dat was ook de volgorde op de finish, waardoor Nyck de Vries de titel binnen heeft.

In een eerste reactie liet De Vries weten dat hij trots op zijn prestaties is: “Ik heb hier geen woorden voor. We verdienen het. Gister hebben we de eerste stap gezet en vandaag verliep alles volgens plan. Ik ben een heel gelukkig man!”

Bron: https://www.omropfryslan.nl