Nyck de Vries pakt pole in kwalificatie Formule 2 in Sotsji

Sotsji – Nyck de Vries uit Uitwellingerga heeft vrijdagmiddag in Sotsji de poleposition gepakt in de kwalificatie van de Formule 2. Met een tijd van 1.47.440 reed De Vries naar de eerste plaats in Rusland. Zijn concurrent Nicolas Latifi uit Canada eindigde als tweede met 1.47.700.

Latifi stond in het begin van de sessie nog bovenaan, maar zag De Vries in de laatste minuten nog een snelle tijd neerzetten. De poleposition levert de Fries vier extra punten op voor het klassement.

Wereldkampioen?

De Vries kan dit weekend in Sotsji de allereerste Nederlandse wereldkampioen worden in de Formule 2. Hij heeft een stevige voorsprong op zijn concurrent: Nicholas Latifi.

