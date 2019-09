Walk&Sûn : gezond en sportief wandelen door en om IJlst

IJlst- Voor het vierde jaar op rij staat in IJlst de eerste zaterdag van oktober in het teken van een wandel evenement. De historische binnenstad van IJlst en de omliggende landerijen zijn dit jaar op zaterdag 5 oktober het decor voor alleen wandelaars. Werd dit evenement de voorgaande jaren nog gecombineerd met een hardloop variant, dit jaar wordt er alleen gewandeld.

Unieke wandelbelevenis

In samenspraak met Stichting IJlst Hartveilig heeft de organisator Stichting IJlst750, besloten om deze keer een leuke sportieve wandeling te organiseren met twee afstanden 15km en 10km voor individuen of groepen. Kinderen zijn welkom, mits begeleid.

De opbrengsten van de wandeling komen dit jaar ten goede aan de werkzaamheden van IJlst Hartveilig die zich sinds een aantal jaren inzet voor meer AED’s in de openbare ruimte. IJlst zou IJlst niet zijn als er hier en daar een verrassend element is ingebouwd op de route, genoeg te zien onderweg.

De start en finish is bij Sporthal De Uthèrne, met nadien de mogelijkheid om gezellig te blijven hangen en loungen met muziek in het café voor een borrel, soepje of hapje.

START van de wandeltocht 10 en 15 km: 14.00 uur

Inschrijven online tot 4 oktober €7,50 pp (kind €2,50):

Inschrijven bij de start op 05 oktober (tot 14.00 uur ) €10,-pp

www.ijlst750.nl/walksun