Loting eerste ronde districtsbeker noord: O.N.S. 2- Makkum en H’veense Boys-SWZ

Sneek- Woensdag 25 september vond in Heerenveen de loting voor de eerste ronde van de districtsbeker noord plaats met het reserveteam van ONS Sneek en de hoofdmacht van Sneek Wit Zwart in de kokertjes of balletjes. De KNVB Noord bracht daarvan echter niks op het world wide web naar buiten en presteerde het na diverse tweets met verzoeken zelfs om in de loop van donderdag een e-mail te versturen dat de loting die door RTV Drenthe en De Stentor voor wat betreft de Drentse clubs al lang en breed was gepubliceerd, nog moet plaatsvinden.

De almachtige voetbalbond die verenigingen voor vrijwel iedere omissie meteen een boete stuurt, liet zich daarmee weer eens als het Noord Korea van de voetbalwereld oftewel van zijn slechtste kant zien en dat terwijl Jan Dirk van der Zee in zijn columns iedereen in voetballand de maat neemt, al zal Michael van Praag het ongetwijfeld wel weer indrukwekkend vinden.

Aan het eind van deze middag werd (dan eindelijk) duidelijk dat het in de poulefase indrukwekkend presterende ONS Sneek 2 dat in de poulefase HJSC, IJVC en Sneek Wit Zwart ZM achter zich liet, in de eerste ronde van de KO-fase een thuiswedstrijd speelt tegen Makkum en dat Sneek Wit Zwart dat in een poule met stadgenoot LSC 1890, Kleine Sluis en Nijland op doelsaldo als nummer één eindigde, afreist naar Heerenveen voor het duel met Heerenveense Boys.



Makkum dat afgelopen zaterdag met ruime cijfers van Sneek Wit Zwart ZM verloor, promoveerde vorig seizoen via de nacompetitie naar de derde klasse en schakelde in de poulefase AVC, Minnertsga en Tzummarum uit, terwijl de tegenstander van de wit-zwarten in dezelfde fase de baas bleef over Heerenveen za, Steenwijker Boys en Waterpoort Boys en de competitie in de derde klasse in en tegen Heeg begon met een 3-0 overwinning.

De bekerduels van ONS Sneek 2 en Sneek Wit Zwart staan worden in beginsel voor zaterdag 16 november op de rol, wanneer in Sneek om 14.30 uur en in Heerenveen om 17.00 uur wordt afgetrapt.

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com