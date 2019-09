Gratis box voor sportclubs in Súdwest-Fryslân

Sneek- Sportclubs in Súdwest-Fryslân krijgen een gratis ‘bewuste keuze’-box ter waarde van 300 euro voor de eigen sportkantine als zij zich aanmelden voor de inspiratiesessie ‘Wat biedt de sportkantine van de toekomst?’. De sessie is op 6 november bij groothandel FOOX in Franeker, van 19.30 tot 21.30 uur.

Na het sporten wat lekkers eten en drinken wordt nog vaak gezien als een ‘verwenmoment’. Toch neemt de roep om gezondere keuzes toe. Wat de sportkantine van de toekomst biedt, wordt tijdens de sessie verteld. De deelnemers krijgen praktische tips.

De sessie bij FOOX is een van de scholingen en themabijeenkomsten, die de buurtsportcoaches van Súdwest-Fryslân organiseren voor de vrijwilligers van sportverenigingen. Andere scholingen die dit najaar op het programma staan zijn:

Themabijeenkomsten trainersbegeleiding – 28 oktober

Met de juiste begeleiding kunnen alle trainers zich verder ontwikkelen. Wat direct ten goede komt aan de trainer, maar juist ook aan de sporter. Deze trainersbegeleiding kan ook worden ingevuld door de Buurtsportcoach. De Buurtsportcoach begeleidt (jeugd)trainers tijdens trainingen en coacht hen op pedagogische kwaliteiten. Het resultaat voor de vereniging? Een nóg veiliger en plezieriger sportklimaat en meer gemotiveerde jeugdsporters! Waar? Dorpshuis Oan it Far in Hommerts.

Vrijwilligersbeleid – 12 november

Hoe gaan verenigingen om met vrijwilligers en wat kunnen verenigingen doen om vrijwilligers te werven en te behouden? Bij voetbalvereniging Heerenveen hebben ze sinds dit seizoen het vrijwilligersbeleid aangescherpt. Ieder spelend lid draagt ten minste 5 uur per seizoen een steentje bij, voor pupillen geldt de verplichting voor hun ouders. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de deelnemers meer informatie over goed vrijwilligersbeleid en vertellen bestuurders van VV Heerenveen hun ervaringen. Waar? Mfc It Harspit in Oppenhuizen

Meer informatie en aanmelden De scholingen (steeds van 19.30 tot 21.30 uur) zijn gratis voor sportverenigingen in Súdwest-Fryslân. Kijk voor meer informatie en de aanmeldmogelijkheden op www.sudwestfryslan.nl/scholingensportvereniging.