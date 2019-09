Oproep: Oud-turners welkom bij De Stânfries IJlst

IJlst- Heb je vroeger geturnd en heb je nu een uurtje in de week over om lekker in de zaal met turnen bezig te zijn? Bij G.V. De Stânfries uit IJlst ben je op woensdagavond van 20.45 uur tot 22.00 uur in De Utherne van harte welkom om langs te komen. Zo kun je op een ontspannen wijze kijken hoe het turnen je afgaat. Vorig jaar zijn we met een enthousiaste groep gestart die bestaat uit circa 10 personen maar:” hoe meer sportieve zielen, hoe meer vreugd”. Heb je zin om te komen? Meld je dan aan bij Paulien Overzet via paulien@destanfries.nl en we zien je graag in IJlst bij De Stânfries.