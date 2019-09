De bal rolt weer ….voorbeschouwing 28 en 29 september ​

Sneek- Het was qua resultaat voor de Sneker clubs niet bepaald het meest florissante weekeinde. Alleen Sneek Wit Zwart ZM pakte de volle buit, iets wat ONS Sneek vlak voor het laatste fluitsignaal door de vingers glipte. Sneek Wit Zwart pakte in dezelfde fase van de wedstrijd nog een punt en ook Waterpoort Boys deelde de punten. LSC 1890 en Black Boys openden het competitiebal daarentegen met verlies.

​Komende zaterdag treedt ONS Sneek tegen het eveneens niet bijster sterk gestarte Goes aan en gaat de Wéé Péé Béé op bezoek bij “koploper” Sleat. Dezelfde dag ontvangt Sneek Wit Zwart ZM Heeg dat in de eerste speelronde van Heerenveense Boys verloor. Sneek Wit Zwart gaat een dag later op bezoek bij GOMOS dat een puntloze start beleefde en LSC 1890 c.q. Black Boys ontvangen op eigen terrein resp. Zuidwolde en Warga die beide hun eerste wedstrijd wisten te winnen.

Goes – ONS Sneek

zaterdag 28 september 2019 – 17.00 uur

Sportpark Het Schenge – Goes

Het is enerzijds aandoenlijk en anderzijds ook wel begrijpelijk om op de webside en op de social media van ONS te lezen dat men het jeugdige team bijkant de hemel in prijst. De gekleurde bril kan echter niet verbloemen dat de Snekers momenteel met rood gekleurde lantaarn zijn opgezadeld. Het nog te vroeg om daaraan conclusies te verbinden, maar de ploeg van trainer Paul Raveneau lijkt (momenteel nog) het gogme te missen om een voorsprong zakelijk langs het laatste fluitsignaal te loodsen. Wat dat betreft is er nog een koninkrijk te winnen en laten we hopen dat dit zaterdag in en tegen Goes al gewonnen wordt.

Goes waarvoor ooit de Zwarte Panter i.c. Frans de Munck uitkwam en waar Gérard de Nooijer een aantal jaren terug de technische scepter zwaaide, werd in 1895 als Zeelandia opgericht. Die naam werd echter snel veranderd in GVV oftewel de Goese Voetbal Vereniging en later gewijzigd in v.v. Goes dat ook staat voor “Gezamenlijk Opwaarts Eendrachtig Sterk”. Hoewel de club een aantal seizoenen geleden een zaterdagelftal aan het palet toevoegde, speelde men tot voor kort alleen prestatievoetbal op de zevende dag. Nadat men in 2012-2013 en 2013-2014 twee seizoenen in de hoofdklasse uitkwam, acteerde men vervolgens drie jaar lang in de eerste klasse. In het seizoen 2016-2017 keerde men via de play offs terug naar de hoofdklasse om vervolgens via dezelfde route in één keer naar de derde divisie door te stoten. In die divisie eindigde men vorig seizoen met een startbewijs voor de nacompetitie op zak achter Jong FC Volendam, TEC en OFC als vierde.

De jump naar de tweede divisie bleek echter te groot, waarna men op eigen verzoek naar de zesde dag werd overgeheveld, iets wat de KNVB in verband met het tekort aan zaterdagclubs niet slecht uitkwam. Het “debuut” in de zaterdageditie van de derde divisie is tot nu toe echter geen onverdeeld succes. Na vijf ronden heeft men namelijk met drie punten slechts één meer dan ONS Sneek dat ook nog eens een wedstrijd minder heeft gespeeld. Die drie punten haalde Goes overigens op speeldag één, toen DOVO in Veenendaal werd geklopt. Vervolgens moest men echter de punten aan Jong Almere City FC, DVS ’33 Ermelo, Ajax en aan HSV Hoek laten, waarbij de 6-1 nederlaag in de Zeeuwse derby ongetwijfeld hard aankwam.

​De late gelijkmaker van Ter Leede kwam afgelopen zaterdag bij ONS Sneek ook hard aan, al kregen de gasten uit Sassenheim op “South Park” wel de betere mogelijkheden en viel het gelijkspel niet onterecht te noemen. Dat neemt niet weg dat het andermaal een bittere pil was, want eerder overkwam de oranjehemden tegen SteDoCo en VVOG exact hetzelfde.

Het heeft er alle schijn van dat zoals hiervoor al werd vermeld, het gemis aan slimheid daarbij een rol speelde. Waar geroutineerde teams een wedstrijd “dood maken” en in vergelijkbare situaties de bal bij wijze van spreken richting het fraaie huisje op wielen van Opa Jan schieten, bleef ONS voetballen en voor die naïviteit kreeg men uiteindelijk in blessuretijd de rekening gepresenteerd. Die naïviteit moet er echt uit en het liefst zo snel mogelijk en als het even kan zaterdag al, want dan heeft ONS toch echt de meeste kans om in Zeeland de rode lantaarn aan Goes over te dragen.

N.B.: Omdat de lichtinstallatie in Goes nog niet gebruiksklaar is, is het aanvangstijdstip met een uur vervroegd.

GOMOS – Sneek Wit Zwart

zondag 29 september 2019 – 14.00 uur

​Sportpark Schapendrift – Norg

De ploeg van trainer Germ de Jong liep tegen Hoogezand vrijwel de gehele wedstrijd achter de feiten aan. Een late bevlieging van Gerben Visser voorkwam uiteindelijk dat het eerste competitieoptreden van Sneek Wit Zwart in mineur eindigde. Nu werd het een kwestie van gedeelde smart is halve smart, waarmee de promovendus uit Hoogezand gelet op de status van de Snekers waarschijnlijk het meest gelukkig was.

Vorig seizoen was het toen net gepromoveerde GOMOS in eigen huis tegen Sneek Wit Zwart ook het meest gelukkig. Nadat de bezoekers zes à zeven opgelegde kansen had laten liggen, bezorgde een zondagsschot de Drenten toen de volle winst en dat terwijl men in de eerste speelronde nog vrijwel alle hoeken van Tinga te zien kreeg. GOMOS eindigde in dat debuutseizoen overigens als vierde en nam net als Sneek Wit Zwart deel aan de nacompetitie om promotie naar de eerste klasse. Evenals bij de wit-zwarten was het eerste optreden gelijk het eindstation, want op Hemelvaartsdag bleek VKW in de eerste ronde te sterk.

Dat alles gebeurde onder leiding van trainer Wim Bakering die de hoofdmacht vier jaar onder zijn hoede had. Hij voerde GOMOS in die periode van de derde naar de eerste klasse. Bakering werd opgevolgd door de in Friesland niet geheel onbekende Martin Drent (ex SC Heerenveen) en die zag dat zijn ploeg in de poulefase van de beker tegen Rolder Boys, Jubbega en ‘t Fean ’58 tekort kwam. Ook afgelopen zondag was er in de eerste speelronde voor de geel-zwarten geen succes weggelegd, want toen gaf men in en tegen Heerenveen een 2-0 voorsprong uit handen en moest men uiteindelijk de thuisreis met een 4-2 nederlaag aanvaarden.

Over aanvaarden gesproken. Drent’s collega moet dit seizoen accepteren dat hij met niet al te brede selectie het succes van vorig seizoen moet zien te evenaren. Als er blessures en schorsingen opdoemen, zou dat wel eens De Jong’s grootste tegenstander kunnen worden en zou het vertrek van spelers als de gebroeders Huitema en Joram Smits en straks Klaas Boersma wel eens heel nadelig uit kunnen pakken. Als iedereen echter fit en speelgerechtigd is, dan moet Sneek Wit Zwart ook dit seizoen in staat zijn om mee bovenin mee te draaien en om tegenstanders als GOMOS het hoofd te bieden.

​Maar dat laatste dachten we vorige week ook bij de voorbeschouwing op de wedstrijd tegen Hoogezand. Toen liep men zoals hiervoor al werd vermeld, snel achter de feiten aan. Om dat te voorkomen zal. Sneek Wit Zwart in Drenthe scherper van acquit moeten gaan dan afgelopen zaterdag. Indien men dat weet te bewerkstelligen, dan moet het mogelijk zijn om zondag drie punten te pakken en alsdan is de competitiestart toch net een fractie beter dan die van vorig seizoen.

LSC 1890 – Zuidwolde

zondag 29 september 2019 – 14.00 uur

​Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

Het beter voetballende LSC 1890 had zondag veel moeite met Dedemsvaart. De thuisclub stroopte de mouwen op en zette de ploeg van trainer Erik van der Meulen flink onder druk met een 2-0 nederlaag tot gevolg. Dat had men vooraf aan de Leeuwarderweg – en wij eerlijk gezegd ook niet – niet aan zien komen, al mocht de absentie van een aantal basisspelers waarbij “targetman” Jorn Wester nog wel inviel, wel als een excuus worden aangevoerd. Of die basiskrachten zondag wanneer Zuidwolde op bezoek komt, wel inzetbaar zijn, is een vraag waarop we op dit moment het antwoord schuldig moeten blijven.

Zuidwolde zag kort na de oorlog het levenslicht en speelde meestentijds in de derde klasse. In de jaren negentig van de vorige eeuw kwam de hoofdmacht vijf seizoenen in de tweede klasse uit en dat optreden werd tussen 2006 en 2008 herhaald. Na de degradatie keerde het keurkorps drie jaar later weer terug, al was het toen maar voor één seizoen, waarna men in het seizoen 2016-2017 via de nacompetitie opnieuw de oversteek wist te maken. Bij die rentree eindigde men in de tweede klasse L op de tiende plek en vorig seizoen sloot men de competitie in die klasse als nummer elf af.

De club die bij de jeugd een samenwerkingsverband heeft met VVAK en ZZVV en onder de naam JVZ (Jeugd Voetbal Zuidwolde) aan de competitie deelneemt, beleefde afgelopen zondag een goede competitiestart door op sportpark Woltingeslag DTD met 3-0 terug te wijzen. Daarmee verliep het begin van “La Liga” in ieder geval beter dan de bekercampagne, want daarin moest Zuidwolde tegen resp. Dalen, De Weide en ASC ’62 drie keer een nederlaag incasseren, al was het alle drie keer wel met met maar één doelpunt verschil. In die beker nam Frans Capellen trouwens alle treffers voor zijn rekening en ook afgelopen zondag was de aanvaller één keer succesvol. De andere goals kwamen toen van Nico Schulting en Martijn Spijkerman.

​De winst van Zuidwolde tegen De Trije Doarpen was volgens de media in Drenthe het resultaat van een sterk collectief. Dat is iets waaraan het bij LSC 1890 nog wel eens lijkt te schorten. De blauwhemden wekken soms de indruk dat ze eerst en vooral lekker aanvallend willen voetballen en dat ze in defensief opzicht de lasten graag aan anderen overlaten. Dat is natuurlijk niet zo, maar we kunnen ons toch niet aan de indruk onttrekken dat bij balverlies de organisatie niet door iedereen als even belangrijk wordt aangemerkt.

Die organisatie of in trainersjargon: die restverdediging is uiteraard wel van belang, want als men daarvoor geen of te weinig oog heeft en men niet nadenkt over wat men achterlaat, dan wordt het ondanks de onmiskenbare kwaliteiten voor LSC 1890 gewoon lastig om in de prijzencarrousel mee te draaien en dat is toch iets wat de beleidsmakers aan de Leeuwarderweg nastreven.

Sneek Wit Zwart ZM – Heeg

zaterdag 28 september 2019 – 15.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Het eerste bedrijf van het treffen van afgelopen zaterdag was nu niet bepaald één, waarvoor de postbode een rondje om maakt. Na rust stelde Sneek Wit Zwart ZM mede door drie treffers van Jesse Lee Staalsmid echter orde op zaken en liep men in tegenstelling tot vorig seizoen toch vrij gemakkelijk en ruim van Makkum weg. Daarmee beleefde ZET EM bovendien de beste competitiestart van alle Sneker clubs en die moet men komende zaterdag zien voort te zetten, wanneer Heeg op bezoek komt.

​In tegenstelling tot Sneek Wit Zwart ZM kende Heeg niet zo’n beste ouverture. De ploeg van trainer Arjen Hoekstra ging op eigen terrein tegen Heerenveense Boys namelijk vrij kansloos onderuit, al gebeurde dat wel tegen één van de betere ploegen en één van de kanshebbers in drie A. In het bekertoernooi waren de resultaten daarentegen beter, want met zeges op Woudsend (3-0), Mulier (1-0) en De Wâlde (3-1) verschaften de rood-witten zich een plekje in de kokertjes voor de eerste ronde.

In het midden van de jaren zestig speelde Heeg drie seizoenen lang in de tweede klasse en dat was het hoogste niveau in de nu bijna 80-jarige historie. Nadien ging het echter langzaam bergafwaarts en in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw belandde de hoofdmacht zelfs in de onderafdeling die in 1996 werd omgedoopt tot de vijfde klasse. In die klasse werd in 1999 de titel behaald en een jaar later stapte men via de nacompetitie de derde klasse in. Dat avontuur duurde vijf seizoenen, waarna men elf jaar nodig had om het verloren gegane terrein te heroveren. Het hernieuwde optreden in de derde klasse werd echter geen doorslaand succes, want Heeg eindigde dat jaar stijf onderaan. Een jaar later keerde men echter via de omweg weer terug en vorig seizoen leverde de rood-witte brigade met een vijfde stek in de eindrangschikking een meer dan uitstekende prestatie.

​De prestaties van het sterrenensemble van de Molenkrite waren eveneens meer dan uitstekend. Sneek Wit Zwart ZM werd in diezelfde periode twee keer met vlag en wimpel kampioen met als gevolg dat men dit jaar zijn opwachting in de derde klasse maakt. Het eerste optreden op dat podium eindigde in een eclatante 6-0 zege, al kreeg die overwinning zoals hiervoor al werd vermeld, eerst in de tweede helft gestalte. Dat gebeurde met de “aankopen” Tjardo de Graaf, Joey en Kevin Huitema, Dani Mohammed en Joris Speelman. De van Waterpoort Boys overgekomen Adriaan Tabbers en Andy de Vries kwamen daarentegen niet binnen de lijnen, al had dat in het geval van De Vries met een schorsing te maken.

De middenvelder moet om dezelfde reden ook het duel van zaterdag aan zich voorbij laten gaan, terwijl trainer Niels Boot verder centrale verdediger Thijs Goes mist. Daarnaast is de inzetbaarheid van centrumspits Tim Posthuma – hij viel tegen Makkum geblesseerd uit – twijfelachtig. De rest van de bemanning moet zich instellen op een opponent die liever verdedigt dan aanvalt en die zich zeker niet als een mak schaap naar de slachtbank zal laten leiden. Niettemin moet Sneek Wit Zwart ZM in staat worden geacht om tegen Heeg een goed resultaat neer te zetten en zeker als Staalsmid opnieuw het vuurtje opstookt.

Sleat – Waterpoort Boys

zaterdag 28 september 2019 – 14.30 uur

Sportpark “t Krudfjild – Sloten

Ondanks een karrenvracht aan afwezigen voetbalde Waterpoort Boys ruim een helft lang zeer behoorlijk. Na een uur ging echter langzaam maar zeker het kaarsje uit. Uiteindelijk moest men Tollebeek (nog) naast zich dulden. Daarmee kreeg de openingswedstrijd van het seizoen overigens wel een terechte uitslag, al had het muntje in de slotfase ook nog de kant van Waterpoort Boys op kunnen vallen en hadden de polderbewoners in “the dying seconds of the game” de winst voor het grijpen.

Vorig seizoen lag de winst in Sloten alles behalve voor het grijpen, want toen maakte Waterpoort Boys het zich a. vanwege een rode kaart onnodig moeilijk en b. pas in de slotfase dankzij een schot vanuit de draai van Jesse Frolich het verschil. Later dat seizoen vormde een vroege rode kaart (Romano Pasveer) daarentegen geen enkel beletsel, want toen denderde Waterpoort Boys dat bijna tachtig minuten in ondertal speelde, met 5-1 over Sleat heen. In dat seizoen finishte het toen “debuterende” Sleat overigens als nummer tien met maar net een puntje meer dan de clubs op de promotie-/degradatieplekken.

​Sleat speelde voor de opheffing van de provinciale voetbalbonden slechts vijf seizoenen onder de vlag van de KNVB en wel tussen 1989 en 1994. Na de grote transitie acteerde men meestentijds in de vijfde klasse, zulks met uitzondering van de seizoenen 2000-2001 en 2008-2009, toen men als vierdeklasser door het leven ging. Dat was beide keren echter een kort leven beschoren. Acht seizoenen na de laatste degradatie haalde de hoofdmacht – en de voortekenen waren in de voorgaande twee seizoenen al zichtbaar – echter “het belangrijkste kruid” naar “‘t Krudfjild” en sindsdien draven de mannen van Sleat weer als vierdeklasser op.

De eerste draf in die klasse leverde zoals hiervoor al werd vermeld, na een seizoen met wisselvallige resultaten een tiende plek op. Dit seizoen gaven ook de bekerwedstrijden een wisselvallig beeld te zien, maar afgelopen zaterdag was de start in ieder geval beter dan vorig jaar. In Elahuizen troefde de ploeg van trainer Arend Weerman – de opvolger van Douwe Zeldenrust – het gedegradeerde De Wâlde met 4-1 af en die uitslag waarbij Maurits Flapper een hattrick scoorde, bleek afgelopen zaterdag zo rond een uur of half vijf voldoende om “for what it’s worth” tegen Waterpoort Boys als koploper af te trappen.

Wie zaterdag namens Waterpoort Boys aftrapt, blijft nog in het ongewisse. De wachtkamer op de gele zijde van het Schuttersveld is met Marc en Patrick Bles, Jesse Frolich, Jordi Heerings, Kevin Kedde en Nordin Looijenga behoorlijk vol en het is nog niet duidelijk, of één of meerdere van hen zich deze week weer bij de groep kunnen voegen. Trainer Janco Croes kan wel weer een beroep doen op sterkhouder Stefan Kroon die vorige week van vakantie terugkeerde en die tegen Tollebeek tien minuten voor tijd inviel. Of aan hem een plek in de basis wordt toebedeeld, blijft echter afwachten, net zoals afgewacht moet worden hoe Waterpoort Boys het er zaterdag vanaf zal brengen. Indien men echter de lijn uit pak ‘m beet het eerste uur tegen Tollebeek weet door te trekken, dan moet men volgens onze bescheiden mening met een goed resultaat naar de Waterpoortstad terug kunnen keren.

Black Boys – Warga

zondag 29 september 2019 – 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Trainer-coach Jan Broersma zag zijn Black Boys verliezen. Hoewel men tegen SC Bolsward nog tot de slotminuut uitzicht op een resultaat had, viel daarop vanuit Sneker perspectief weinig af te dingen. De Zwartjes moesten zowel qua voetbal als qua fitheid in de ploeg uit de Hanzestad hun meerdere erkennen en dat ondanks het werk dat men aldus de trainer, op woensdag onder leiding van Jappie Booij en op vrijdag onder zijn leiding verricht. Dat werk heeft dit seizoen in ieder geval nog niet tot een succesbeleving geleid, maar wellicht weten de “All Blacks” komende zondag tegen Warga daarvan wel de vruchten te plukken.

De groen-witten die over drie jaar het honderdjarig bestaan vieren en die bij de jeugd met het nabijgelegen WWS samen werken, moesten in 2014 na negen jaar afscheid van de derde klasse nemen. Twee jaar later keerde men weer terug. Het hernieuwde optreden duurde echter welgeteld twee seizoenen en aan het eind van het seizoen 2017-2018 moest men in de nacompetitie de status van derdeklasser weer inleveren, waarna men vorig seizoen in vier B net buiten de prijzen viel.

In dat seizoen verloor Black Boys vlak voor het feest van Sint en Piet in Warga met 4-2, nadat Lars van Dijk de Snekers met twee treffers een droomstart had bezorgd. Ook in de return was Van Dijk trefzeker, maar was het uiteindelijk trainer Lars Niemarkt die als invaller met twee “hits” de hoofdrol voor zich opeiste en Black Boys daarmee aan een zeer belangrijke overwinning hielp.

Een overwinning was Black Boys tot nu toe niet gegeven, zulks in tegenstelling tot Warga. De ploeg van trainer André Onclin begon de competitie met een nipte zege op FC Harlingen (2-1) en won in de poulefase van de beker van Old Forward (4-2) en Lemmer (2-0). In de andere poulewedstrijd verloor men met 3-0 van Read Swart en mede daardoor kaapte die club de plek in de kokertjes voor de neus van Warga weg. ​De Snekers speelden in de voorbereiding overigens ook tegen de ploeg uit De Knipe en verloren toen met 3-1. Op basis van die laatste twee uitslagen zou men kunnen concluderen dat Black Boys en Warga elkaar niet zo heel erg veel ontlopen.

De “Men in Black” die het komende zondag zonder de geschorste centrale verdediger Arjen Brinksma moet doen en die waarschijnlijk Richard Nieuwland of Raymond Abelsma in het hart van de defensie posteren, lieten echter tot nu toe slechts bij vlagen acceptabel voetbal zien. Zo’n vlaag was bijv. in een deel van de tweede helft tegen RKO en bij een enkele aanval tegen Oosterlittens zichtbaar. Die vlagen duurden echter tekort om in die wedstrijden aanspraak op een resultaat te maken. Die zullen echt langer moeten waaien, wil men komende zondag tegen Warga de eerste succesbeleving van het seizoen beleven.

​

Foto Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com