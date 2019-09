Valse start LSC 1890 

Dedemsvaart- LSC 1890 is het seizoen 2019-2020 uiteengezet met een valse start. In en tegen Dedemsvaart ging de ploeg van trainer Erik van der Meulen defensief twee keer in de fout en dat werd door de thuisclub beide keren genadeloos afgestraft.

De oefenmeester van de Snekers die het op sportpark De Boekweit zonder Marco Ahmed, René Cnossen en Marco da Silva moest doen, had Maarten Kingma in de middelste linie geposteerd en had de doorgans als rechter middenvelder acterende Patrick Zijda doorgeschoven naar de spitspositie. In die samenstelling kon de formatie uit de Waterpoortstad voor rust aanvallend echter weinig uitrichten en wist men doelman Raymon Slot eigenlijk maar één keer echt te testen.

De stand was toen overigens al 1-0 in het voordeel van de thuisclub. In de 14de minuut had Bill Spitzer namelijk een verdedigingsfout van de Snekers afgestraft en niet veel later mocht LSC 1890 na een combinatie tussen Ben Gerritsen en Dilan van Bree de paal danken, dat Dedemsvaart de voorsprong niet nog verder uitbreidde. Die voorsprong was de aanleiding om vroeg in de tweede helft met Jorn Wester een extra aanvaller naar het front te sturen. Wester zag dat LSC 1890 vervolgens aanvallend wel wat meer in de melk te brokkelen had, maar dat de thuisclub in de omschakeling gevaarlijk bleef. Zo moest doelman Jesse van Sermondt bij een snel uitgevoerde counter redding brengen, nadat een doelpoging van Daan Daniëls even daarvoor in het zijnet was geëindigd.

In de zoektocht naar de gelijkmaker bracht Van der Meulen vervolgens Jacco van der Goot binnen de lijnen. Hij stond echter nog maar koud in het veld, toen de thuisclub met nog iets minder dan een kwartier op de stopwatch door toedoen van Mick Builders andermaal defensief geklungel aan Sneker zijde afstrafte. Daarmee was de wedstrijd gespeeld, want LSC 1890 dat wel de aanval bleef zoeken, bleek in de resterende speeltijd niet meer bij machte om mocht iets aan de achterstand te doen.

Derhalve bleef het bij 2-0 en daarmee beleefde LSC 1890 zoals hiervoor al werd vermeld, een valse start die men ongetwijfeld zo snel mogelijk wil rechtzetten. De eerste mogelijkheid daartoe dient zich komende zondag aan, wanneer Zuidwolde het sportpark aan de Leeuwarderweg aandoet.

Bron: https://pengel.weebly.com