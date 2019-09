Nijland moet meerdere erkennen in ’t Fean 58

Nijland- Na een rommelige voorbereiding verloor VV Nijland de eerste competitiewedstrijd van het seizoen 2019/2020 met 3-1 bij ’t Fean 58 in Surhuisterveen.

Zonder Nico Pieter Bonnema, Mente de Boer, Jarin de Jong en met Arjan van der Wal op de bank kende vv Nijland afgelopen zaterdag de nodige personele problemen. Toch stond er een sterk team aan de aftrap, met daarin de drie debutanten Irolt Biesma, Jordi Albada en Mark Zijlstra. Deze drie jonge spelers lieten de afgelopen weken al zien een versterking te zijn van de Nijlander selectie.

De rommelige Nijlander voorbereiding werd gekenmerkt door blessures en personele problemen. De oefenwedstrijden tegen Minnertsga, Drachten en Rijperkerk gingen verloren en ook in de bekerwedstrijden tegen de sterke tegenstanders Kleine Sluis, LSC en Sneek Wit Zwart (zondag) ging Nijland kopje onder.

Afgelopen zaterdag stond de eerste competitiewedstrijd op het programma. Nijland verloor terecht met 3-1 van ’t Fean 58. Hoewel de thuisploeg de beste kansen kreeg en verdiend won, waren er voor Nijland toch wel enkele lichtpuntjes zichtbaar. Na de teleurstellende ruststand (2-0) toonden de blauwhemden in de tweede helft karakter door niet op te geven en in hun kansen te blijven geloven. De Nijlanders speelden zo nu en dan best aardig en dat is na de teleurstellende eerste weken van het seizoen zeker iets om op voort te borduren.

Het was de handige Erwin Tabak die Nijland in het eerste bedrijf de nodige problemen bezorgde. Tabak stond aan de basis van de eerste twee doelpunten. Na 20 minuten werd hij binnen de beruchte lijnen gevloerd door Jordi Albada. De prima leidende scheidsrechter Sarah Anna Brinkkemper – die tijdens het sportieve treffen de kaarten op zak hield – wees naar de stip. André van der Molen benutte het buitenkansje. Een paar minuten later werd de lage voorzet van Tabak door Erwin Vos tot doelpunt gepromoveerd. Met een katachtige redding op de poging van Jens Hamstra voorkwam de prima keepende Irolt Biesma de 3-0. Ondanks snelle uitbraken van Sjoerd Tjalsma en Pier Gerbrandy kwam Nijland eigenlijk niet tot kansen.

’t Fean 58 kreeg in de openingsfase van de tweede helft twee kansen om de score op te voeren. Dat lukte niet, waarna beide teams vervolgens weinig voor elkaar onder deden. ’t Fean 58-doelman Jelmer van der Meer voorkwam de Nijlander aansluitingstreffer door een uitstekende vrije trap van Fokke Jan Kooistra te keren. In de slotfase besliste Erwin Vos de wedstrijd met een knappe treffer: 3-0.

De bedrijvige Jildert de Boer redde in de ‘dying seconds’ de Nijlander eer. Met een verwoestend schot vanaf een meter of 25 vond hij de winkelhaak. Een prachtige treffer, die helaas enkel voor de statistieken van betekenis was: 3-1.

Zaterdag ontvangt Nijland het gepromoveerde Kollum. Dit team verraste door in de openingswedstrijd het sterke Marum met 3-2 te verslaan.