Nederlands kampioen Marien Bogerd ook de rapste in sterk bezette Tijdrit van Oudemirdum

Oudemirdum- Na vier tijdritten in Warns, Harich (2x) en Zurich, was het zaterdagmiddag tijd voor de apotheose van de Kalas Tijdritcompetitie 2019. Liefst honderd renners kwamen af op deze elf kilometer lange tijdrit, waarvan een heel aantal nog kans maakte om in de top-3 van het klassement te komen en dus in de prijzen te vallen. Nederlands kampioen bij de Elite zonder contract Marien Bogerd maakte zijn favorietenrol waar en bleef Wieger van der Wier en Aron de Jong respectievelijk vier en twaalf seconden voor.

Niet alleen de wielrenners hadden massaal de weg naar het Gaasterse bos gevonden, ook de fietstoeristen, solexrijders en trekkers maakten gretig gebruik van het prachtige najaarsweer. Dit maakte het er niet makkelijker op voor de renners, die desondanks zeer rappe tijden wisten te noteren. Uiteraard werd weer afgetrapt met de jeugdcategorieën. Eke van der Meulen (D1) en Twan Vlagsma (H1) stelden met hun dagwinst tevens eindwinst in het klassement veilig. Werner van der Meer was met 14:19 ruimschoots de beste bij de H2, terwijl Nathalie Elzinga met 18:05 de concurrentie bij de D2 achter zich hield en de top-3 van het klassement nog binnensloop.

Er stonden opmerkelijk veel D3-rensters aan de start in Oudemirdum, waarvan Anouk Smilde met 16:09 de snelste tijd noteerde. Hiermee kwam zij nog aardig in de buurt van de rapste dame bij de D4, Nederlands kampioen Manon de Boer. Zij liet een tijd van 15:49 noteren. Vervolgens was het de beurt aan de H3 t/m H6. Tom Goede was verreweg de snelste bij de H6, maar bij de H5 was het verschil tussen winnaar Siem Homsma en Johan Boonstra maar negen seconden. Ook bij de H4 en H3 was het spannend, in eerstgenoemde categorie hield Lammert Haverkamp Laurens Taekema met vijf seconden verschil van zich af en bij de H3 was het verschil tussen nummer één Steven Heshusius en Erik Slijver maar vier seconden.

Tot slot stonden de mannen van de H7 aan het vertrek. Marien Bogerd uit Kootwijk bleek met 14:01 (gemiddeld bijna 50 kilometer per uur) de snelste en deze tijd was ook genoeg voor de dagzege. Hij liet Wieger van der Wier vier seconden achter zich, maar door zijn tweede plaats greep Van der Wier wel de eindzege bij de H7. Nummer drie werd Aron de Jong met 14:13.

Na afloop werden in MFC It Klif de prijzen uitgereikt. Voor de top-3 van iedere categorie lagen een beker en bloemen klaar, terwijl de winnaar de felbegeerde ‘Time Trial Specialist’-trui van hoofdsponsor Kalas Sportswear kreeg omgehangen. Al met al een mooie afsluiting van een wederom succesvolle Tijdritcompetitie.

Op de foto de eindwinnaars van de diverse categorieën van links naar rechts: Staand: Twan Vlagsma (H1), Siem Homsma (H5), Chris Pieter Veenstra (H3), Wieger van der Wier (H7), Lammert Haverkamp (H4), Werner van der Meer (H2) en Tom Goede (H6) Zittend: Amber de Vries (D2), Eke van der Meulen (D1), Meriam Bauman (D3) en Manon de Boer (D4)