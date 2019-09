ESBC Menhir winnen ook tweede wedstrijd

Groningen- De basketballers van ESBC Menhir uit Sneek hebben ook hun tweede wedstrijd van het seizoen gewonnen. In Groningen werd de studenten van GSBV Moestasj een lesje geleerd: 66-85. Menhir moest het doen met een gering aantal spelers. De jeugd speelde namelijk op hetzelfde moment in Haren. Van de oude garde ontbrak Johannes Dijkstra wegens een blessure en was de wel aanwezige Gerlof Velthuis zijn schoenen vergeten.

Menhir begon na een ongeconcentreerde warming up weer matig aan het duel. Toch leidde de ploeg na tien minuten met 21-22. In het tweede kwart gooiden de Snekers er onder aanvoering van Mats Haven meer tempo in, wat vaak balwinst en scores tot gevolg had. Bij rust hadden de gasten dan ook een 33-44 voorsprong.

Na de pauze kwam de overwinning ondanks de foutenlast bij sommige spelers niet meer in gevaar. Menhir speelde de wedstrijd geroutineerd uit en vergrootte de voorsprong zelfs nog iets. Topscorers waren Mats Haven (30), Ali Carti (22) en Danny Nowee (16).

Aanstaande vrijdagavond staat een vroege topper op het programma. Het eveneens ongeslagen Penta komt op bezoek in de Sneker sporthal. De wedstrijd begint om 20.45 uur.