Black Boys verliest ook bij seizoensouverture

Bolsward-Na drie nederlagen in de beker ging Black Boys ook bij de seizoensouverture onderuit. SC Bolsward was in eigen huis met 3-1 te sterk. Daarmee kwam de formatie van trainer-coach Jan Broersma nog goed weg. Indien de thuisclub namelijk alle mogelijkheden had benut, dan had de einduitslag namelijk ook gemakkelijk 6-1 of 7-1 kunnen zijn.

Met name na de openingstreffer kreeg de ploeg van trainer Arnold Haanstra een paar opgelegde kansen. Die openingstreffer ontstond overigens toen het centrale duo Arjen Brinksma-Mladen Dubravac niet goed stond opgesteld en door een steekpass werd verrast. Vervolgens kon Jesper Draaisma alleen op doelman Huso Bozkurt afgaan en hij liet de van SC Bolsward overgekomen keeper geen kans. Daarna kreeg SC Bolsward zoals hiervoor al werd vermeld, een aantal goede kansen om de score uit te breiden. De “Bolserters” sprongen daar echter niet al te nauwkeurig mee om en kregen daarvoor in de slotfase van de eerste helft de rekening gepresenteerd.

Bij een tegenaanval werd, aldus de verder uitstekende leidende Pasveer, een overtreding begaan en verdween de bal volgens velen ten onrechte op de stip. Dennis Niemarkt had daar echter geen boodschap aan en bracht vanaf de hotspot Black Boys langszij. Dat gebeurde overigens in een fase waarin bij een aantal spelers van de Zwartjes de benzine al aardig opraakte. Mede daardoor kon Black Boys aanvallend niet al te veel uitrichten en was de hiervoor vermelde penalty naast nog een half kansje feitelijk de enige mogelijkheid die Black Boys deze middag wist te creëren.

Voor de rest was het vooral de thuisclub die op de deur klopte. al duurde het nog tot de 65ste minuut aleer men het surplus ook op het scorebord tot uitdrukking bracht en had men daarvoor ook een penalty nodig. Vleugelverdediger Dennis Kempen werd op snelheid geklopt, waarna Mladen Dubravac binnen de beruchte lijnen aan de noordrem trok en Mounir Bouasrar vanaf de stip doelman Bozkurt kansloos liet. Daarna gebeurde er niet al te veel meer en hoewel Black Boys niet of nauwelijks gevaar wist te stichten, duurde het nog tot de slotminuut aleer SC Bolsward middels een rake kopbal van Bouasrar uit een hoekschop de zege definitief veilig stelde (3-1).

Niet lang daarna blies Pasveer voor het einde, maar niet nadat hij Arjen Brinksma wegens het neerhalen van een doorgebroken speler nog van het veld gezonden. Het was één van de zes prenten die de leidsman o.a. voor aanmerkingen op de leiding en het wegtrappen van de bal uitdeelde en die waren stuk voor stuk terecht, net zoals de zege van SC Bolsward volkomen terecht was.

