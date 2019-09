ZET EM neemt na rust afstand

Makkum- Aanvankelijk leek het een kopie van de confrontaties van vorig seizoen te worden, maar na een moeizame eerste helft nam Sneek Wit Zwart tegen Makkum in een veel betere tweede helft afstand en won de ploeg van trainer Niels Boot uiteindelijk met een een verschil van een half dozijn treffers toch nog overtuigend.

​Die kant leek het overigens al snel op te gaan, want nadat Jelmer Popma een 14-karaats mogelijkheid van de thuisclub onschadelijk had gemaakt, zette Kevin Huitema de Snekers al in de tiende minuut met een fraaie kopbal op voorsprong. Die treffer zorgde echter niet voor rust aan Sneker zijde, want daarna kwam de dreiging vooral van de kant van Makkum en dat leverde een aantal vrije kopkansen op. Die waren echter niet aan de thuisclub besteed, waarna Jesse Lee Staalsmid aan de andere kant aan een gevaarlijke actie niet meer dan een corner overhield. Derhalve bleef het in de eerste 45 minuten bij 0-1 en daar mocht Sneek Wit Zwart ZM gelet op de kansen die Makkum kreeg, niet ontevreden mee zijn.

Ook in de openingsfase van de tweede helft kwam het meeste gevaar aanvankelijk van de zijde van de rood-witten, maar ook nu ontbrak de juiste richting en vaak valt ie dan aan de andere kant. De wedstrijd op De Braak vormde daarop geen uitzondering en in minuut 55 viel bij een vlijmscherpe counter dan ook de 0-2, toen Joey Huitema met een puntgave voorzet invaller Marcel van der Meulen in staat stelde om van dichtbij de bal in het mandje te leggen.

Na die treffer kantelde de wedstrijd en was het voornamelijk eenrichtingsverkeer. Die druk leverde al snel meer rendement op. Nadat het bij een combinatie tussen de gebroeders Huitema nog bij een corner bleef en nadat Van der Meulen in kansrijke positie te hoog had gericht, gooide Jesse Lee Staalsmid na iets meer dan een uur spelen de wedstrijd in het slot, waarna Freerk de Jong tot twee keer toe de mogelijkheid kreeg om dat slot verder aan te draaien.

De anders zo trefzekere “Frommel” verzuimde echter de ruimte uit te buiten, iets wat Joey Huitema even later wel lukte (0-4). Op die stand viel als we alleen het spelbeeld na de thee in ogenschouw nemen, niet veel af te dingen, al kreeg Makkum via Frederik Topfer nog een behoorlijke mogelijkheid om in ieder geval de eretreffer aan het papier toe voegen. De Makkummer aanvalsleider schoot echter over, waarna Staalsmid in de slotfase met twee treffers de stand naar 0-6 tilde. Die eindstand viel met de eerste helft in gedachten wellicht iets te fors uit, maar over het geheel genomen was de overwinning van Sneek Wit Zwart ZM dat volgende week op Tinga tegen Heeg speelt, meer dan verdiend.

Bron: https://pengel.weebly.com/