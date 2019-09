Waterpoort Boys komt lucht tekort

Sneek-Na een alleszins redelijke eerste helft werd na de thee duidelijk dat Waterpoort Boys conditioneel alles behalve op niveau is en dat de ploeg lucht tekort kwam. De Snekers hadden namelijk een uur lang de overhand, maar konden het daarna niet meer belopen met als gevolg dat Tollebeek alsnog langszij kwam en het voor hetzelfde geld in de slotminuten ook nog helemaal verkeerd had kunnen aflopen.

Bij Waterpoort Boys ontbraken om uiteenlopende redenen de gebroeders Bles, Jesse Frolich, Jordi Heerings, Kevin Kedde, Nordin Looijenga en Tim van der Werf. Trainer Janco Croes moest de reservebank dan ook vullen met spelers die normaliter niet tot het A-kader behoren en vanaf die zitplaats zagen zij dat de bezoekers in de zesde minuut alle tijd en ruimte kregen om vanaf rechts een voorzet af te leveren. Die werd vervolgens door Marijn Brandsma in alle vrijheid en tegendraads binnen gekopt, omdat rechtsback Rowan Planting iets teveel op de bal en iets te weinig op Brandsma lette.

Het gemankeerde Waterpoort Boys herpakte zich echter snel en nam onder leiding van “veldkapitein” Robert Minks het initiatief over. Nadat een losse flodder van Narek Harutyuynyan nog ruimschoots naast het vijandige doel belandde, bediende laatstgenoemde na iets meer dan een kwartier met een prima pass diezelfde Minks en zo’n klusje kun je aan de routinier – tweede op de topscorerslijst aller tijden van Waterpoort Boys – wel overlaten.

Zo’n tien minuten later ontfutselde Tarik Hamdi ter hoogte van de zestien zijn tegenstander de bal, waarna hij de goalie van de gasten in de korte hoek het nakijken gaf. De voorsprong van de thuisclub viel op dat moment verdiend te noemen, want Waterpoort Boys voetbalde zonder echt groots te spelen in die fase gemakkelijker en beter dan Tollebeek, dat nog slechts sporadisch voor gevaar wist te zorgen en als dat dan al een keer gebeurde, de ook deze middag weer prima spelende doelman Stefan Rijpkema op zijn weg vond.

De gele kaart die verdediger Mathijs Brandsma vroeg in de tweede helft opliep, was eigenlijk een eerste signaal dat Waterpoort Boys moeite kreeg om “het” te belopen en dat de ruimtes groter werden, al ontstonden die ook een aantal keren omdat men in de opbouw (veel) te slordig te werk ging. Langs de lijn nam het vertrouwen in een goede afloop echter af en werd meer en meer met een doemscenario rekening gehouden.

Nadat Richard Hamstra met een actie op de achterlijn en een prima voorzetting nog voor de nodige hectiek had gezorgd en de daaropvolgende een doelpoging geen rendement opleverde, werd dat scenario in de 70ste minuut bewaarheid. Na opnieuw balverlies koos Planting de verkeerde route, waardoor de tegenstander op links alle vrijheid kreeg om Martin Apperlo in stelling te brengen (2-2).

Croes reageerde en bracht met Stefan Kroon en Krystof Lolkema nieuw bloed binnen de lijnen, al kwam dat naar het oordeel van de Wéé Péé Béé-fans wel wat aan de late kant. Lolkema troefde in de slotfase overigens wel een keer de defensie van Tollebeek op snelheid af en kreeg vervolgens een mogelijkheid om Waterpoort Boys opnieuw aan een voorsprong te helpen. Hij werd op zijn weg echter dusdanig zwaar gehinderd dat de leidsman die eerder bij een forse charge zich ook al opvallend mild voor de gasten had getoond, ondanks Lolkema’s doelpoging tot een vrije trap had moeten besluiten.

Dat deed hij even later wel bij een minder zwaar vergrijp van Waterpoort Boys dat vervolgens in de slotminuten nog alle zeilen moest bijzetten om het ene puntje over de streep te trekken en dat in die tijdspanne aan de derde tegentreffer ontsnapte, toen een inzet tot opluchting van de al genoemde fans op het laatste moment nog van richting werd veranderd. Daardoor bleef het bij 2-2 en dat was met een sterk Waterpoort Boys voor en een beter Tollebeek na rust uiteindelijk een terechte uitslag.

Bron: https://pengel.weebly.com/