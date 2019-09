Visser redt punt voor Sneek Wit Zwart

Sneek- In tegenstelling tot vorig seizoen is Sneek Wit Zwart er niet in geslaagd om de eerste speelronde met winst af te sluiten. Integendeel, heel lang leek de formatie van trainer Germ de Jong op verlies af te stevenen, maar uiteindelijk wist aanvoerder Gerben Visser drie minuten voor tijd alsnog de gelijkmaker op het scorebord te brengen en daarmee voor de wit-zwarten nog een punt te redden.

Dat bord werd overigens al snel bediend, want de wedstrijd was amper acht minuten onderweg toen Justin Slor een onoplettendheid in de Sneker defensie resoluut afstrafte. Dik tien minuten later verdubbelde clubtopscorer Heine Uuldriks de marge en werd duidelijk dat Hoogezand een harde(re) noot was dan de tegenstander in de eerste wedstrijd van vorig seizoen i.c. GOMOS dat komende zondag in Norg de tegenstander van Sneek Wit Zwart is.

Na ruim een half uur spelen bediende Visser voor het eerst de notenkraker toen hij de aansluiting tot stand bracht, maar verder dan dat kwam de thuisclub in het eerste bedrijf niet. De tweede helft was echter nog maar net begonnen, of de hoop dat Sneek Wit Zwart de openingsronde zonder averij zou doorkomen, nam door de een treffer van Matts Bruining toe en al helemaal toen ruim zeven minuten later de 3-2 viel. Die treffer kreeg echter niet het keurmerk van arbiter Karacaoglan en toen Peter van Son met nog een kwartier op de klok vanaf grote afstand met een schitterende bal de stand op 2-3 bracht, werd de hiervoor vermelde hoop aanzienlijk minder.

Daarmee leek een overwinning niet meer mogelijk en leek een remise nog het hoogst haalbare, al werd dat met het wegtikken van de tijd ook steeds minder realistisch. Totdat Gerben Visser zoals hiervoor al werd vermeld, met nog een paar minuten te gaan, alsnog de 3-3 wist te scoren en daarmee in extremis nog een punt voor Sneek Wit Zwart wist te redden.

Foto Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com/