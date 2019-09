ONS Sneek hardleers

Sneek- Nadat Tom Arissen zeven minuten voor tijd met zijn tweede van de middag ONS Sneek opnieuw op voorsprong had gezet, lieten de oranjehemden zich in in “the dying seconds of the game” door Ter Leede toch nog twee punten ontfutselen. Wat dat betreft lijkt de jeugdige ploeg van trainer Paul Raveneau hardleers, want het was al de derde keer op rij dat dit scenario zich voltrok. Over het geheel genomen gaf een gelijkspel overigens wel de verhouding, want met name voor de thee bracht de thuisclub te weinig om op meer aanspraak te kunnen maken.



Voor de thee zette Ter Leede de eerste zet op het bord. Ian van Otterlo joeg door en vond in de 12de minuut met een steekpass Robert Steemers. Die omspeelde doelman Justin van der Dam en schoof vervolgens rustig de 0-1 tegen de nylon touwen. Lang kon de ploeg uit Sassenheim echter niet van die voorsprong genieten, want amper twee minuten later was de stand al weer in evenwicht. Op links werd Oege Sietse van Lingen weggestuurd en uit diens voorzet kopte Sam Crowther bij de tweede paal in. Die kopbal werd door doelman Michael Bekkers nog gepareerd, waarna de boomlange spits in de rebound alsnog de bal binnen schoot (1-1).



​Wie verwacht had dat ONS na die gelijkmaker zou doordrukken, kwam echter bedrogen uit want het was vooral Ter Leede dat de toon zette. Na balverlies van Jan Dommerholt zorgde echter alleen een afstandsschot van Steemers voor acute dreiging en aangezien ook ONS in het vervolg van de eerste 45 minuten niet of nauwelijks gevaar wist te stichten, verdwenen beide ploegen met 1-1 richting de catacomben.



Nick Kleen bleef daarin achter en met Genridge Prijor ging de oranje squadra op zoek naar verbetering. De eerste noemenswaardige actie van “de broer van” leverde ONS een hoekschop op en uit die corner kopte Tom Arissen de bal met een boog over Bekkers heen. Daar waar de euforie van Ter Leede in de eerste helft slechts dik 90 seconden duurde, was de vreugde aan Sneker zijde nu van korte duur. Een lange bal werd vanaf rechts naar binnen gekopt, waarna Han van Dijk zich op de rand van de zestien liet aftroeven en Ian van Otterlo die eerder al een paar mogelijkheden onbenut had gelaten, met een fraai schot in de rechter hoek doelman Van der Dam het nakijken gaf (2-2).

Vervolgens leek een actie van Tyson dos Santos op niet uit te lopen, maar caramboleerde de bal voor de voeten van Wesley Tankink. Diens inzet verdween via een voet over de dwarsligger en de daaropvolgende hoekschop zou de Snekers andermaal rendement opleveren, al was de wijze waarop Arissen de bal bij de tweede paal over de lijn werkte wel ietwat onorthodox. Daar kon echter niemand op het Zuidersportpark om malen, want met nog zeven minuten en een beetje blessuretijd op de klok leek de eerste seizoenszege van de Snekers nog slechts een kwestie van minuten.

Maar ONS en minuten is dit seizoen tot nu toe niet de meest gelukkige combinatie en ook deze keer niet. In de derde minuut van de “extra time” kreeg Ter Leede nog een corner. Die werd kort genomen waarna Ian van Otterlo de bal vanaf links voor de goal slingerde en de inlopende Dirk Hoekstra vanaf een meter of zes met een rake kopbal de fleurige bloemen voor “man of the match” Tom Arissen alsnog deed verwelken.

Het spreekt voor zich dat de teleurstelling aan Sneker zijde groot was, nu men opnieuw met één punt genoegen moest nemen, waar het er drie hadden moeten zijn. ONS dat komende zaterdag bij Goes op bezoek gaan en nog een wedstrijd tegoed heeft, staat na vandaag met twee punten laatste en heeft slechts één punt minder dan een vijftal concurrenten waaronder het al genoemde Goes.

Foto’s Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/