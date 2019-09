Neptunia wint bekerthriller na strafworpen

Sneek – De waterpoloheren van Neptunia’24 hebben de tweede ronde van de beker bereikt. In thuishaven ‘it Rak’ te Sneek werd De Reest uit Meppel na het nemen van strafworpen uit het toernooi geknikkerd.

In de reguliere tijd maakten beide teams er een huzarenstuk voor de neutrale toeschouwer van. De ploegen gingen in de eerste periode nog gelijk op maar het was De Reest die in de tweede en derde periode het voortouw nam.

De Snekers, onder leiding van nieuwbakken trainer/coach Harmen IJntema, zorgden er uiteindelijk middels een ware ‘Houdini-act’ voor dat er na vier perioden waterpolo een stand van 10-10 op het bord stond. Zonder verlenging werd direct over gegaan tot het nemen van strafworpen waarbij De Reest slechts twee penalty’s wist te benutten en bij Neptunia, respectievelijk Rudi van der Veldt, Rutger van Leeningen, Rick Lunter en Dennis van der Veldt, ijskoud bleken vanaf de vijf-meter lijn.

Zaterdag spelen de Snekers wéér thuis. Voor de tweede competitiewedstrijd van het seizoen ontvangen ze De Walvisch uit Groningen. Begin wedstrijd: 18:00.

Neptunia’24 – De Reest 10-10 (Neptunia wns: 4-2)

Doelpunten Neptunia’24: Sander van der Molen (4x), Rutger van Leeningen (3x), Dennis van der Veldt en Wessel Westra (beiden 2x), Burak Caglar, Rick Lunter en Rudi van der Veldt (allen 1x)