Sneker clubs willen sportpark in Harinxmaland: “Daar wilden wij altijd al naar toe”

Sneek – Voetbalclub ONS en de volleyballers van VC Sneek hebben plannen voor een nieuw sport- en bewegingscentrum in nieuwbouwwijk Harinxmaland in Sneek. Zij hebben de plannen gepresenteerd aan de gemeente Súdwest-Fryslân. In het nieuwe sportplan zou ook het onderwijs en sociale hulpvoorziening een plaats moeten kunnen krijgen, net als ROC Friese Poort en Empatec.

De gemeente en sportclubs zijn al een paar jaar bezig met het vinden van een nieuwe locatie. Op de huidige plaats is er voor de voetbal- en hockeyclub te weinig ruimte. Eerder was er een plan met voetbalclub Sneek Wit Zwart, maar die wil per se op sportpark Tinga blijven.

Ook voor festivals

ONS kreeg van de gemeente opdracht om aan een eigen, nieuw plan te werken. Dat is er nu: bij Harinxmaland moet een groot park aangelegd worden met sportvelden en een multifunctionele hal met verschillende faciliteiten, is het idee. Het park moet in de zomer kunnen functioneren als locatie voor bijvoorbeeld festivals, vertelt Jan Roelof Middeldorp van ONS.

“De leerlingen van de Friese Poort zouden daar hun sportactiviteiten kunnen doen en mogelijk levert het ook werk op voor Empatec”, zegt Middeldorp. “Het is een samenwerking tussen verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat moet ervoor zorgen dat sport en bewegen voor iedereen mogelijk wordt.”

Mogelijk dat later nog meer partijen in het project stappen. “Wij hebben in eerste instantie alleen contact gehad met partijen die die zelf willen.”

Veranderingen in de stad

Als alles doorgaat, heeft het grote gevolgen voor de stad, beseft Middeldorp. “Want wij zouden het Zuidersportpark verlaten en VC Sneek de binnenstad. Dan komt er ruimte vrij. Het gaat niet alleen om de voetbalclub, maar ook om de stad en de inrichting.”

De eerste fase van een haalbaarheidsonderzoek is gepresenteerd aan een groep ambtenaren van de gemeente, onder leiding van wethouder Gea Wielinga. “Het was een positieve bijeenkomst”, zegt Middeldorp. Over geld hebben ze het nog niet gehad. “Het gaat eerst om het creëren van draagblak. Als de stad Sneek het ziet zitten, dan komt er ook meer focus op. Wij verwachten dan ook dat meer partijen aanhaken.”

Perfecte locatie

De teams van ONS Sneek spelen hun wedstrijden nu op het Zuidersportpark. Gaat alles door, dan verhuizen ze dus naar het noorden van de stad. Harinxmaland is een perfecte locatie, vindt Middeldorp. “Daar wilden we altijd al naar toe. Aan die kant van de stad is het ideaal. Het gebied is al vrij en het is dicht bij de plek van de maatschappelijke organisaties.”

De gemeente Súdwest-Fryslân is nu aan zet. Middeldorp verwacht volgende week een eerste reactie te krijgen.

