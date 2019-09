Finale Kalas tijdritcompetitie in Oudemirdum

Oudemirdum- Op zaterdag 21 september wordt de laatste van vijf wedstrijden van de Kalas tijdritcompetitie in Oudemirdum verreden. In verschillende categorieën zal gestreden worden om de felbegeerde trui, aangeboden door sportkledingmerk Kalas, hoofdsponsor van deze reeks tijdritten.

De wedstrijd is een individuele tijdrit van 11 kilometer. De start is op de Brink en via het Huningspaed, Murnserdyk, Smitsleane en de Marderleane zullen de renners finishen op de Jan Schotanuswei. De eerste renner hoort het startschot om 14.00 uur. De laatste renner zal na de klok van vieren de eindstreep passeren. Na afloop zal de prijsuitreiking plaatsvinden in MFC It Klif in Oudemirdum.