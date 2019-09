De bal rolt weer ….voorbeschouwing 21 en 22 september

Sneek-Het voorbije weekeinde was voor ONS Sneek ééntje met gemengde gevoelens. Enerzijds omdat tegen VVOG ondanks een goede pot werd verloren en anderzijds omdat het tweede elftal zich ten koste van Sneek Wit Zwart ZM op soevereine wijze voor de KO-fase van de beker wist te plaatsen. Dat laatste deed Sneek Wit Zwart een week eerder al en de ruime overwinning op Nijland was dan ook alleen voor de statistieken. Die vielen in de laatste ronde in het nadeel van LSC 1890 en Waterpoort Boys uit, want beide wisten zich in het allesbeslissende duel niet te kwalificeren, terwijl het al uitgeschakelde Black Boys eveneens verloor.

Komend weekeinde slaat de competitie op alle velden de klok. ONS dat al drie speelronden onderweg is, gaat zaterdag tegen Ter Leede op zoek naar de eerste driepunter en op dezelfde dag openen Waterpoort Boys, Sneek Wit Zwart ZM en Sneek Wit Zwart de polka om de schaal met duels tegen resp. Tollebeek, Makkum en Hoogezand. Op zondag blijven de velden in Sneek leeg, want evenals ZET EM begint voor LSC 1890 en Black Boys het bal met een uitwedstrijd en wel in Dedemsvaart en in Bolsward.

ONS Sneek – Ter Leede

zaterdag 21 september 2019 – 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

ONS Sneek dat deze week een intensieve samenwerking met het AZC aankondigde, werkte afgelopen zaterdag tegen VVOG ook prima samen. Evenals tegen SteDoCo ging het in “the dying seconds of the game” echter mis, al hield men aan het duel tegen laatstgenoemde tegenstander nog wel een punt over. Dat neemt niet weg dat het spel van een zeer behoorlijk niveau was en dat dit op enig moment in een zege vertaald moet worden. Dat moment moet echter niet te lang meer duren en het zou bijzonder prettig zijn, indien dat zich komende zaterdag tegen Ter Leede al aandient.

De club uit Sassenheim waar onder meer de huidige bondscoach van de vrouwen Sarina Wiegman als speelster actief was, moest in speelronde twee en drie zijn meerdere in resp. Barendrecht en Harkemase Boys erkennen, maar boekte met de overwinningen op voormalig tweede divisionist VVSB en op titelkandidaat HSV Hoek twee aansprekende resultaten. Met die resultaten nemen de rood-gelen momenteel de achtste plek in, al is het beeld vanwege het verschil in gespeelde wedstrijden enigszins vertekend. Niettemin is men qua opbrengst beter uit de startblokken gekomen dan ONS Sneek dat een aantal seizoenen geleden in de toen nog bestaande topklasse in Sneek de punten met Ter Leede deelde (1-1) en later dat seizoen op sportpark De Roodemolen met een 3-0 zege de degradatie van de ploeg uit Zuid Holland definitief bezegelde.

Na die stap terug speelde de hoofdmacht in de hoofdklasse twee seizoenen lang een vrij bescheiden rol, maar vervolgens eindigde men twee keer als tweede en nam men evenzo vele malen deel aan de nacompetitie om promotie naar de inmiddels tot derde divisie omgedoopte topklasse. Beide keren leed Ter Leede vlak voor de haven schipbreuk, waarna men vorig seizoen middels de titel in de hoofdklasse B rechtstreekse promotie afdwong en de vermaledijde tombola wist te vermijden.

Dat gebeurde onder leiding van trainer Henk Wisman die inmiddels Rijnsburgse Boys onder zijn hoede heeft, Hij werd opgevolgd door Stefan Roodakkers en die zag dat de selectie van de voormalig winnaar van de Supercup toch wel een metamorfose onderging. Maar liefst dertien spelers trokken aan het eind van vorig seizoen de deur achter zich dicht, terwijl de trainer naast een aantal spelers uit eigen gelederen met Mounir Darazzi (Asv De Dijk), Soahib Echahbouni (Zeeburgia), Noah Marti (Hoofddorp) en Clé Vos de Mooij (Legmeervogels) “slechts” vier nieuwelingen mocht verwelkomen. Van die nieuwelingen speelde alleen Echahbouni zich in de basis die verder vooral bestaat uit spelers die al jaren bij de club actief zijn en waarvan Mike Boelee en Jonathan Robertson ten tijde van de hiervoor al gememoreerde duels met ONS ook al de rood-gele kleuren verdedigden.

Van de selectie van ONS uit die periode is na het afscheid van Ale de Boer en Klaas de Vries niemand meer op “South Park” actief, of het moet assistent-trainer Harvey de Boer zijn. Voor de rest is alles nieuw en dat geldt voor de meeste spelers ook als het om de derde divisie gaat. Toch acteert de ploeg in die omgeving alleszins redelijk, alleen werd dat zoals hiervoor al werd vermeld, nog niet beloond. Als de leerlingen van leermeester Raveneau echter snel lering trekken uit de leermomenten van de voorbije wedstrijden, dan kan het haast niet anders, of die beloning moet snel – en hopelijk zaterdag al – volgen.

Sneek Wit Zwart – Hoogezand

zaterdag 21 september 2019 – 19.00 uur

​Sportpark Tinga – Sneek

Hoewel de machine tegen Kleine Sluis door een rode kaart nog even haperde, passeerde Sneek Wit Zwart de diverse perrons in de beker verder toch met speels gemak. Dat was men overigens ook aan zijn stand verplicht, want met louter en alleen tweedeklassers als tegenstander zou het toch een smetje zijn geweest, indien de poulefase de laatste halte zou zijn geweest.

De volgende halte dient zich komende zaterdag al weer aan, wanneer de manschappen in het wit-zwart voor de competitie op Tinga tegen promovendus Hoogezand aantreden. Die club pendelde vrijwel continue vice versa de tweede klasse en de eerste klasse, waarbij laatstgenoemde afdeling decennia terug overigens wel als het hoogste amateurniveau te boek stond. Sinds de eeuwwisseling was de tweede klasse meestal het werkterrein. In het seizoen 2013-2014 promoveerde de hoofdmacht naar de eerste klasse, maar dat avontuur duurde toen slechts een jaar en ging met een oogst van slechts tien punten als roemloos de annalen in. Drie jaar later leek een terugkeer aanvankelijk “nicht im Frage”. Na de winterstop spatte het kalk op sportpark De Kalkwijck echter van de lijnen en met negen overwinningen en twee remises leverde men toen een nagenoeg perfecte serie af. Die serie was goed voor deelname aan de nacompetitie en daarin dwong men uiteindelijk promotie af.

Daarbij was een niet onbelangrijk rol weggelegd voor Heine Uuldriks. De inmiddels 30-jarige spits speelde zich bij Hoogezand in het seizoen 2011-2012 met 31 treffers in de kijker en verdiende daarmee “een transfer” naar Harkemase Boys, waar hij vijf seizoenen zijn “Torinstinct” zou tonen. In het laatste jaar raakte de goaltjesdief die inmiddels het indrukwekkende aantal van 181 treffers achter zijn naam heeft staan, op De Bosk echter op het tweede plan en kondigde hij zijn vertrek aan. Het afscheid van “the Boys” was echter groots, want met vier treffers schoot hij de Harekieten in Emmeloord in zijn laatste duel voor de roodhemden nog wel even naar de derde divisie.

Na een niet al te succesvol seizoen bij Staphorst keerde hij terug op het ouwe nest, waar hij met 33 treffers een behoorlijk stempel op de promotie drukte. Uuldriks is bij Hoogezand overigens niet de enige met een neusje voor de goal. Ook spelers als Justin Slot, Peter van Son en Sebastiaan Wollinga hadden vorig seizoen weinig moeite om de trekker te vinden, terwijl de ploeg in de afgelopen weken in de beker ook een aardige productie liet zien en zich ten koste van ON Groningen, Veendam 1894 en Gorecht voor de KO-fase plaatste.

Voor de productie was Sneek Wit Zwart twee seizoenen terug nagenoeg volledig afhankelijk van Gerben Visser. Inmiddels komt het gevaar zo bleek onder meer tegen LSC 1890 en Nijland, vanaf meer schoenen. Dat moet trainer Germ de Jong die zondag weer over Han Miedema kan beschikken, deugd doen. Of dat gevaar zaterdag toereikend is om met een overwinning van acquit te gaan, zal moeten blijken. Weet men echter de rood-zwarte dreiging in te dammen, dan geven we Sneek Wit Zwart een goede kans om evenals vorig seizoen in de eerste wedstrijd “het eerste schaap” over de dam te loodsen.

SV Dedemsvaart – LSC 1890

zondag 22 september 2019 – 14.00 uur

​Sportpark De Boekweit – Dedemsvaart

Of het door de vroege wissel van de geblesseerde Jorn Wester kwam, is een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Maar LSC 1890 dat het in Anna Paulowna verder zonder o.a. aanvoerder René Cnossen en aanvaller Marco da Silva moest doen, had zondag tegen Kleine Sluis opnieuw moeite om de kansen te benutten en mede daardoor struikelde men op de drempel van de KO-fase van de beker.

Of de blessure van Wester evenals die van Marco Ahmed die aan de andere kant van de Afsluitdijk ook al in de openingsfase uitviel, voor de start van de competitie voldoende genezen is, blijft afwachten. Die opening vindt voor LSC 1890 trouwens in Dedemsvaart plaats, waar voor de blauwhemden het duel met de club van die naam wacht.

​Het grootste deel van het voetballeven van Dedemsvaart speelde zich tot een paar seizoenen terug afwisselend in de derde en de vierde klasse af. Nadat men in het seizoen 2015-2016 kampioen werd in de vierde klasse, stoomde de hoofdmacht in één keer door naar de tweede. In het eerste seizoen op dat niveau eindigde men in de oostelijke variant van die klasse meteen als derde en nam men deel aan de postnatale wedstrijden om promotie naar de eerste klasse. De derde promotie op rij bleef echter uit, waarna het vorig seizoen met een negende plek in de eindklassering ietwat minder verliep. Toch zorgde die negende stek op Sportpark De Boekweit niet voor rode vlekjes, want de afstand tot de promotie-/degradatieplekken was met dertien punten even rustgevend als Pleegzuster Bloedwijn.

​Dit seizoen is het keurkorps ingedeeld in de westelijk variant van de tweede klasse noord en samen met o.a. Heerde, EMMS en Lemelerveld één van de nieuwe opponenten van LSC 1890, al gaat dat met de nacompetitie van vorig seizoen voor laatstgenoemde tegenstander niet helemaal op. Lemelerveld eindigde toen in dezelfde klasse als Dedemsvaart als tweede en werd destijds in de play offs dankzij een late treffer van Rodi de Boer door LSC 1890 uitgeschakeld.

Of dat ook betekent, dat LSC 1890 de tegenstander van komende zondag moet kunnen hebben, is een vraag waarbij we geneigd zijn om die op basis van recente resultaten volmondig met “ja” te beantwoorden. In het eerste duel in de beker ging Dedemsvaart tegen het eveneens in de tweede klasse uitkomende Be Quick ’28 namelijk met 5-0 onderuit, waarna eersteklasser KHC uit Kampen met maar liefst 10-0 over de oranjehemden heen liep, iets wat SV Dalfsen (1e klasse) een week later in de laatste poulewedstrijd met 11-3 nog eens dunnetjes overdeed. Hoewel we niet weten of Dedemsvaart in die duels compleet was, lijkt de ploeg van trainer Arnoud Rouwenhorst (nog) niet helemaal in goede doen.

​De bekercampagne van LSC 1890 was overigens ook geen onverdeeld succes, al deed men het wel beter dan Dedemsvaart en hield men deelname aan het hoofdtoernooi tot pak ‘m beet een minuut of tien voor het einde van de wedstrijd in Anna Paulowna in leven. Daarom overheerst bij ons toch de gedachte zoals we hiervoor al lieten blijken, dat LSC 1890 in staat moet zijn om zondag met een goede sprong met de nieuwe aanloop naar de eerste klasse te beginnen.

Makkum – Sneek Wit Zwart ZM

zaterdag 21 september 2019 – 15,00 uur

Sportpark De Braak – Makkuk

Sneek Wit Zwart ZM miste afgelopen zaterdag met Daniël Bennik en Thijs Goes een paar belangrijke stuurlui. Dat kwam de organisatie zeker niet ten goede met als gevolg dat de bekeraspiraties in de koelkast verdwenen. Dat laatste zou waarschijnlijk ook met de twee “kapiteins” zijn gebeurd, want de reserves van ONS Sneek waren gewoon beter en waren ook veel fitter dan de matrozen van Boot die op een enkele uitzondering na moeite hadden om het Oranje tempo bij te benen.

​Moeite had men vorig seizoen ook met Makkum dat komende zaterdag in de derde klasse de eerste opponent is. In de eerste speelronde liet men toen teveel kansen liggen en toen de Snekers met hulp van de tegenstander alsnog op het scorebord verscheen, maakten de rood-witten bij het scheiden van de markt nog gelijk. In de return was het min of meer van hetzelfde laken en pak met dien verstande dat Makkum toen na de enige treffer van Rinke Hiemstra niet meer langszij kwam.

​Makkum eindigde dat seizoen overigens als vierde met twaalf punten achterstand op Sneek Wit Zwart ZM, maar opende nadat twee eerdere pogingen op niets uitliepen, via de toegift alsnog de deur van de derde klasse. In die klasse was de club dit decennium al eerder actief en in de seizoenen 2010-2011 en 2011-2012 eindigde men keurig in het linkerrijtje en in laatstgenoemd seizoen nam men zelfs deel aan de play offs om promotie naar de tweede klasse. Een seizoen later was het echter einde oefening om twee jaar later toen men de schaal voor de neus van Oudehaske weg kaapte, weer terug te keren. Dat hernieuwde optreden duurde echter slechts één jaargang, waarna men zoals hiervoor al werd aangestipt, drie jaar later Sneek Wit Zwart ZM naar de derde klasse volgde.

De Snekers hadden zichzelf ongetwijfeld een ander einde van het bekeravontuur voorgesteld, doch men moest ondanks de aanwezigheid van spelers van naam als Kevin Huitema de eer aan “oranje” laten. Die aanwezigheid alleen is overigens geen garantie voor succes. Als men in de veronderstelling verkeert dat de bagage uit het verleden wel voldoende is, zou men wel eens bedrogen uit kunnen komen. Om met de top in derde klasse te kunnen wedijveren, zal er domweg geïnvesteerd moeten worden. Want anders zou het meedoen om de prijzen wel eens een moeilijk verhaal kunnen worden.

Dat laatste geldt ook voor de klus van komende zaterdag, vooral ook omdat de speelstijl van de ploeg uit de Friese badplaats Sneek Wit Zwart ZM niet echt schijnt te liggen. Niels Boot die het zaterdag in elk geval zonder de al genoemde Thijs Goes moet doen en die afgelopen zaterdag Patrick Altenburg met een op het oog vrij ernstige enkelblessure zag uitvallen, zal zijn ploeg niet alleen op die speelstijl moeten voorbereiden. Hij zal zijn manschappen er ook van moeten overtuigen dat de tijd van twee vingers in de neus in de derde klasse hoogstwaarschijnlijk tot het verleden behoort.

Waterpoort Boys – Tollebeek

zaterdag 21 september 2019 – 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Waterpoort Boys maakte zich voorafgaand aan het bekerduel met Heerenveense Boys weinig illusies om in de beker door te gaan en met welgeteld één echte kans was dat bepaald geen onrealistische gedachte. Aan de andere kant bleef de formatie van trainer Janco Croes die nogal wat basisklanten miste en die in voorgaande wedstrijden de goals soms wel heel gemakkelijk tegen kreeg, verdedigend redelijk overeind. Dat moet de ploeg van trainer Janco Croes toch vertrouwen geven voor de “league” die zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Tollebeek begint.

​Tollebeek leek vorig seizoen aanvankelijk de voornaamste kandidaat voor de hoogste trede. Na een flitsende start waarbij men vaak en heel gemakkelijk wist te scoren, liep men vervolgens met enige regelmaat tegen een nederlaag aan. Uiteindelijk eindigden de polderbewoners als derde, maar moest men de prijzen aan anderen laten. Een van die prijzen ging naar Waterpoort Boys dat zich in een rechtstreeks duel met de groen-witten van de eerste periodetitel verzekerde. Dat kleinood harkte Tollebeek in de voorgaande seizoenen overigens wel drie keer binnen, maar evenzo vele malen bleek de stap naar de derde klasse net te groot.

In de hiervoor aangehaalde wedstrijd tegen Waterpoort Boys opereerde de formatie van toenmalig trainer Gert Vosjan tot veler verbazing als een angsthaas en was niet verliezen belangrijker dan winnen en dat terwijl men bij winst de eerste periodetitel had kunnen grijpen. In de return was Tollebeek daarentegen veel slagvaardiger en drukte men de Snekers voor wat betreft de titelstrijd niet alleen in de rol van outsider, maar ook met de neus op de feiten. Ook in de poulefase van de beker toonde Tollebeek dat met Martin Apperlo, Marlijn Brandsma en Rik Loman drie gevaarlijke “snipers” in de ploeg heeft, zich de voorbije weken zeer slagvaardig en kwalificeerde men zich met drie zeges ten koste van resp. SSS ’68, DWP en V en V ’68 dan ook vrij gemakkelijk voor de KO-fase.

Die plaatsing werd zoals hiervoor al werd vermeld, op het Schuttersveld met het sterke Heerenveense Boys als tegenstander op voorhand eigenlijk voor onmogelijk gehouden. Toch bleef plaatsing tot de slotfase van het duel met de Feansters mogelijk, al had dat eerlijk gezegd ook veel te maken met de kwaliteit van de andere twee participanten. Die was bij Steenwijker Boys en Heerenveen za. onvoldoende om van de defensieve onzekerheid aan de zijde van de Wéé Péé Béé te profiteren, want anders was het avontuur al eerder voorbij geweest.

Afgelopen zaterdag had men de zaken met o.a. “rookie” Fabian Vermaning in defensief opzicht beter voor elkaar, al kon men toen aanvallend weinig uitrichten. Maar goed het fundament – en vraag het Dick Advocaat – is toch vaak de eerste bouwsteen van succes. Als die bouwsteen zaterdag net zo functioneert als in grote delen van de wedstrijd tegen Heerenveense Boys, dan is Waterpoort Boys dat nog altijd niet over de gekwetste Jordi Heerings kan beschikken en waarbij achter de naam van Kevin Kedde nog een groot vraagteken staat, wellicht toch in staat om in de competitie “het eerste huis” neer te zetten.

SC Bolsward – Black Boys

zondag 22 september 2019 – 14.30 uur

Sportpark Het Bolwerk – Bolsward

Volgens voorzitter, keeper, grensrechter en tegenwoordig ook trainer-coach Jan Broersma overweegt Black Boys om de deur van het Schuttersveld te sluiten en om bij Sneek Wit in te trekken, omdat men daar de beschikking over een eigen ruimte zou kunnen krijgen. Dat lijkt op het eerste gezicht surrealistisch maar aan de andere kant met het streven van de eersteklasser om op termijn het zondagvoetbal de rug toe te keren, ook weer niet. In dat geval wordt de accommodatie aan de Molenkrite op zondag niet gebruikt en zou men door “verhuur” aan Black Boys extra inkomsten kunnen genereren.

De tijd zal leren of het vertrek uit de Noorderhoek waarmee Black Boys al decennia lang nauw verweven is, realiteit wordt of dat het een fabel is. Wat in ieder geval niet een “broodje aap”-verhaal is, is dat Black Boys tot op heden nog niet het recept heeft gevonden om de jaargang 2019-2020 beter door te komen dan de voorgaande. Die jaargang begint komende zondag met een uitwedstrijd tegen SC Bolsward en daarmee krijgen de Zwartjes meteen een pittige tegenstander voor de kiezen. De hoofdmacht van de fusieclub die vorig seizoen nog in de derde klasse speelde en tot veler verrassing na een reeks herkansingen alsnog degradeerde, geldt in de vierde klasse B namelijk als één van de voornaamste titelkandidaten.

​Na de samensmelting van Bolswardia en de Combinatie Achilles Bolsward waarbij later ook nog RES aansloot, heerste op Het Bolwerk de gedachte dat men zich door de bundeling van krachten sportief tot een behoorlijk voetbalbolwerk zou kunnen ontwikkelen. Met de eerste schreden werd aan die gedachte voldaan, want nadat men in het seizoen 2013-2014 de titel in de vijfde klasse voor de neus van Black Boys wegkaapte, volgde twee seizoenen later via de ommelandse route promotie naar de derde. Met de hiervoor al genoemde degradatie naar de vierde klasse bewandelde de club waar Black Boys-speler Dennis Niemarkt nog altijd hoog op de lijst van topscorers aller tijden staat, echter de omgekeerde weg.

In de seizoenen dat SC Bolsward en Black Boys tegen elkaar in de arena traden, waren de verhoudingen aardig in evenwicht, waarbij de 0-0 in het seizoen 2015-2016 opmerkelijk was omdat Black Boys destijds met negen onverzettelijke “helden” stand wist te houden (lees hier het artikel dat eertijds over die gedenkwaardige pot op Pengel verscheen). Later dat seizoen moest Black Boys bij de laatste confrontatie echter een forse nederlaag incasseren, al kwam dat mede doordat één van de spelers er halverwege de brui aan gaf. Dat laatste zal komende zondag geen gevolgen hebben, want volgens de mededeling van in dit geval trainer-coach Broersma neemt men 16 à 17 spelers mee.

in de aanloop naar het seizoen leefde bij de beschouwing van dat gezelschap bij ons de gedachte dat Black Boys wel eens een minder kommervol seizoen tegemoet zou kunnen gaan. Na de poulefase van de beker dient die gedachte echter te worden bijgesteld, want zowel tegen RKO toen Black Boys toch zo’n beetje in de sterkst mogelijke opstelling aantrad en alleen Dennis Niemarkt ontbrak, als tegen Blauwhuis en Oosterlittens viel er niet vaak een goed lopende combinatie te noteren en was het veelal een kwestie van God geve de greep.

Dat laatste – en we merkten dat al vaker op – levert a. minder rendement op en kost b. bovendien veel meer energie dan wanneer men voor andere en meer voetballende oplossingen kiest. Met middenvelders als Kewin de Jong en Harry Terpstra moet men toch in staat zijn om die te bedenken en om daarmee zondag in de wedstrijd die voor de “ex-Bolserters” Raymond Abelsma, Huso Bozkurt en Dennis Niemarkt absoluut een bijzonder tintje heeft, SC Bolsward beter partij te bieden dan de tegenstanders in de beker.

