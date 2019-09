Waterpoort Boys beperkt de schade

Heerenveen- Waterpoort Boys is er niet in geslaagd om zich voor de KO-fase van de beker te plaatsen. Naar verwachting bleek derdeklasser Heerenveense Boys te sterk, al was het verschil in het allesbeslissende duel qua score minder groot dan in de eerdere duels die de ploeg van trainer Klaas de Jong in de beker afwerkte en waarbij zijn ploeg met speels gemak over de tegenstanders heen liep.

Hoewel de ploeg van trainer Janco Croes die vanwege blessures en vakantie op veel plaatsen was gewijzigd, aanvallend weinig kon uitrichten, hield men de schade beperkt en hield men in beginsel tot een kwartier voor het einde zicht op een vervolg van het bekeravontuur. Toen verdubbelde de thuisclub door toedoen van Gatze Feenstra echter de marge en kwam er een einde aan de Sneker bekeraspiraties.

Met die aspiraties leek het overigens al snel gedaan, want Heerenveense Boys kwam na dik tien minuten al op een voorsprong en na die snelle tegentreffer werd aan Sneker zijde toch gevreesd voor een scenario dat Steenwijker Boys en Heerenveen za. was overkomen en waarbij de thuisclub flink aan het doelsaldo had gewerkt. Dat viel achteraf echter mee, omdat Waterpoort Boys de defensieve organisatie redelijk op orde had. Die hiervoor genoemde openingstreffer viel overigens uit een slecht weggewerkte hoekschop, waarbij de bal voor de voeten van Erwin Form terecht kwam.

Kort daarop moest Waterpoort Boys noodgedwongen een wissel toepassen en kwam Narek Harutyunyan voor Helder Elamba (spierscheuring) in de ploeg. Dat veranderde echter weinig aan het spelbeeld en niet veel later leek de 2-0 na een prachtige aanval en na een al even fraai stiftje in de maak. De bal belandde echter op de paal waarna Nordin Looijenga de bal via de andere paal in de handen van doelman Rijpkema schoot.

Na die carambole kwamen de Snekers ietsje beter in de wedstrijd en na twintig minuten leverde dat de eerste en naar later bleek, enige mogelijkheid op. Tarik Hamdi lepelde de bal over de achterste lijn van de Feansters en bracht Robert Minks in stelling, doch de robuuste spits liet de bal van zijn voet springen, waarna de doelman van de groenhemden in tweede instantie alsnog redding kon brengen. Even later bleef een tweede mogelijkheid uit, toen een knappe Sneker aanval in het laatste stadium een halt werd toegeroepen en Nordin Looijenga de pas richting de goal werd afgesneden.

Die voorzichtige dreiging leidde overigens tot enige frustratie aan de zijde van de thuisclub en daarvan werd Tarik Hamdi het slachtoffer. De verder prima leidende arbiter hield de kaarten echter op zak en zag dat de thuisclub weliswaar nog steeds gemakkelijker voetbalde, maar eenmaal in de buurt van de zestien niet de creativiteit had om kansen te creëren. Die creativiteit zou overigens ook niet meer door Hamdi geleverd worden, want bij een duel knalde hij met zijn knie tegen die van een tegenstander en was het einde oefening.

Zijn vervanger was A-junior Fabian Vermaning en die moest meteen flink aan de bak, want Waterpoort Boys stond meteen na de thee flink onder druk. Heerenveense Boys dook dan ook steeds vaker voor de Sneker goal op, maar de aanvallers hadden het vizier niet op scherp staan en of vonden de prima spelende Stefan Rijpkema op hun weg. Daar staken de aanvallende intenties van Waterpoort Boys schril bij af en ook de tweede debutant i.c. Kevin Meulenbelt kon daarin geen verandering brengen.

Niettemin had Waterpoort Boys nog kans op een vervolg van het bekeravontuur, al werd het meer en meer een theoretische en al helemaal, toen met iets meer dan twintig minuten de tweede tegentreffer viel. Die werd echter vanwege buitenspel geannuleerd, maar het bleek slechts uitstel van executie. Vijf minuten later was het namelijk alsnog raak en was het de hiervoor al genoemde Gatze Feenstra die met een rake kopbal de wedstrijd definitief besliste. Vervolgens speelde Heerenveense Boys de wedstrijd zakelijk uit en kwam na precies negentig minuten een einde aan de bekercampagne van Waterpoort Boys.

Bron: https://pengel.weebly.com