LSC 1890 na verlies uitgeschakeld  

Anna Paulowna- LSC 1890 is er aan de andere kant van de Afsluitdijk niet in geslaagd om zich voor de KO-fase van de beker te kwalificeren. De Snekers die moesten winnen, gingen in Anna Paulowna meet 2-1 onderuit tegen Kleine Sluis dat na het gelijkspel tegen Sneek Wit Zwart van vorige week al met de beste papieren aan de aftrap verscheen.

​Bij LSC 1890 waarbij o.a. “captain” René Cnossen, Allard Westerdijk en Steven van der Zee ontbraken, verschenen onder meer Jorn Wester en Marco Ahmed aan de “kick off”. Zij moesten echter al vroeg met een blessure naar de kant, waardoor trainer Erik van der Meulen al na iets meer dan een kwartier twee van zijn wisselmogelijkheden had verbruikt.

In dat eerste kwartier was de grootste mogelijkheid wel voor LSC 1890, doch de inzet van de mee opgekomen Lars Bos was een prooi voor de doelman van Kleine Sluis. Die had even later overigens het nodige geluk toen Gerrit de Vries bij een 14-karaats mogelijkheid de hoek niet wist te vinden en tegen hem opschoot. Niet veel later onderscheidde zijn collega zich eveneens door een inzet te pareren en door een kopbal over de dwarsligger te tikken. Daardoor bleef het 0-0 en met die stand zochten beide ploegen de kleedkamer op.

Niet lang nadat beide ploegen van speelhelft hadden gewisseld, kwam Kleine Sluis middels een ietwat curieuze goal van Jeroen Woutering op voorsprong, waarna LSC 1890 vijf minuten later een uitgelezen mogelijkheid kreeg om de stand gelijk te trekken. Na een overtreding op Tom Doldersum verdween de bal namelijk op de stip, maar Patrick Zijda slaagde er niet in om de bal vanaf elf meter tussen de palen te krijgen en om de Snekers langszij te brengen.

Vervolgens kregen beide ploegen in een op en neer gaande fase kansen om of de wedstrijd in het slot te gooien, of om alsnog de gelijkmaker op het scorebord te brengen. Die werden echter niet benut, waardoor het in de slotfase nog alle kanten op kon gaan. In minuut 84 leek de wedstrijd echter beslist, toen Johan de Bock voor de thuisclub de 2-0 liet noteren. Leek, want in de slotminuut bracht Tom Doldersum na een fraaie aanval de aansluiting tot stand en in blessuretijd kreeg invaller Maarten Kingma nog een goede mogelijkheid om een “onbeslist” uit het vuur te slepen.

Dat was overigens louter en alleen voor de statistiek geweest, want de gelijkmaker had op het vervolg in het bekertoernooi geen invloed gehad. Daartoe had LSC 1890 dat komende zondag met een uitwedstrijd in en tegen Dedemsvaart aan de competitie begint, zoals hiervoor al werd vermeld de wedstrijd moeten winnen.

SV Kleine Sluis – LSC 1890 2-1 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Jeroen Woutering (55.), 2-0 Johan de Bock (84.), 2-1 Tom Doldersum (90.)

Gele kaart:

​Scheidsrechter: P. van Veen

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Floris Bok, Bradley Steensma, Marco Ahmed (17. Jari Boorsma), Lars Bos, Gerrit de Vries, Rodi de Boer, Patrick Zijda, Daan Daniëls,, Jorn Wester (5. Jacco van der Goot/67. Maarten Kingma) en Tom Doldersum.

Archieffoto GrootSneek

Bron: https://pengel.weebly.com