Black Boys komt veel tekort

Oosterlittens- Black Boys dat al was uitgeschakeld, ging in de laatste poulewedstrijd tegen derdeklasser Oosterlittens met 4-0 onderuit en op zich is dat geen schande, ware het niet dat trainer Marc van Hiel in den beginne niet bepaald zijn sterkste formatie liet opdraven.

Trouwens ook Black Boys miste een aantal basisklanten, al waren dat er minder dan vooraf op de website van de Zwartjes werd verkondigd en behoorde Jappie Booij in tegenstelling tot dezelfde publicatie ook tot de aanwezigen. Niettemin nam Jan Broersma de coaching voor zijn rekening en hij zag dat Black Boys in het eerste deel van de wedstrijd de tegenstander nog heel aardig kon bijbenen. Zo kreeg Dennis Niemarkt na een voorzet vanaf rechts een goede mogelijkheid en ontbrak bij een diepe bal op aanvoerder Justin Wolfswinkel helaas net het vervolg.

Oosterlittens voetbalde zonder zelf groots te spelen wel gemakkelijker dan de Snekers, maar echt grote kansen leverde dat aanvankelijk niet op en als men er al een keer doorheen kwam, dan was daar nog altijd de grensrechter die voor dekking zorgde. Vervolgens werd bij een solo één van de middenvelders van de thuisclub onreglementair gestopt, waarna de “free kick” van Paulus Yde Walda de Sneker verdediging evenmin kon verontrusten.

Niet lang daarna liet de arbiter een overtreding van Kewin de Jong onbestraft en ontstond een counter waarbij Dennis Niemarkt op aangeven van Justin Wolfswinkel een aardige mogelijkheid kreeg. De doelman van de geelhemden kwam echter als winnaar uit de strijd en hield zijn ploeg ook overeind toen Niemarkt later alleen voor hem opdook, terwijl hij bij schoten van Justin Wolfswinkel en Harry Terpstra ook niet echt het rood op de kaken kreeg. Die kleur had echter wel op de wangen van de Sneker “linesman” moeten verschijnen, toen hij met volstrekt onterecht vlagsignaal een mooie aanval van Oosterlittens om zeep hielp.

Na dat voorval bleek ook Black Boys over een betrouwbare doelman te beschikken, want Huso Bozkurt tikte na een voorzet vanaf rechts een kopbal uit de benedenhoek en reageerde even later bij een steekpass alert. In minuut 43 was de goalie die als één van de weinigen een prima wedstrijd speelde, echter kansloos toen Paulus Yde Walda een voorzet hard inkopte, al wierp de al genoemde Sneker assistent nog even de verzekeringspolis op tafel.

Dat gebeurde overigens in een fase waarin de bodem van de tank bij Black Boys al aardig in zicht kwam dat openbaarde zich gaandeweg de tweede helft meer en meer. De thuisclub slaagde er aanvankelijk niet in om daarvan te profiteren, al was men na een corner met een schot akelig dichtbij. Nadat Dennis Niemarkt aan de andere kant met een schot uit een onmogelijke hoek nog even voor een opleving had gezorgd, liep bij een vrije trap een door de thuisclub bedachte variant in de soep en verdween een schot naast.

Niet veel later werd bevestigd dat Black Boys het niet meer kon belopen, want bij een aanval over rechts werd Oosterlittens geen stro breed in de weg gelegd en kon Paulus Yde Walda vrij eenvoudig de bal diagonaal inschieten. Nog geen minuut later voorkwam Richard Nieuwland met een uiterste krachtinspanning de 3-0, waarna een kopbal tot opluchting van de Snekers over ging. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want niet veel later lag de boel bij Black Boys achterin helemaal open en liet Gerrit Rinze Stremler nadat Boskurt de eerste inzet nog had gekeerd, vanuit de rebound alsnog de 3-0 noteren.

​Black Boys kwam in die fase helemaal niet aan voetballen toe en speelde voornamelijk de lange bal. Dat was meestentijds een doodlopende weg. Alleen bij een kopbal van Lars van Dijk en een vrije trap van Kewin de Jong zorgden de Snekers voor enig gevaar, maar beide keren ging het gespikkelde monster ruim over, iets wat ook aan de ander kant gebeurde, toen Walda een niet te missen kans kreeg. Zo leek de wedstrijd op een 3-0 zege voor Oosterlittens uit te draaien, maar in “the dying seconds of the game” beging Justin Wolfswinkel een overtreding, waarna Walda vanaf elf meter met zijn derde van de middag de eindstand op 4-0 bepaalde.

Die uitslag deed recht aan de verhoudingen, want Black Boys kwam in deze pot zowel technisch als conditioneel veel tekort en zal zich op alle fronten moeten verbeteren, want anders gaat men ook met de deze middag ontbrekende manschappen een heel zwaar seizoen tegemoet.

Oosterlittens – Black Boys 4-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Paulus Yde Walda (43.), 2-0 Walda (68.), 3-0 Gerrit Rinze Stremler (76.), 4-0 Walda (90.-pen.)

Scheidsrechter: W.J.M. van Delden

Gele kaart: Ewoud Walda, Evert Pieter Tolsma (Oosterlittens), Harry Terpstra, Kewin de Jong (Black Boys)

Opstelling Black Boys: Huso Bozkurt, Max Hofstra (46. Dennis Kempen), Raymond Abelsma, Richard Nieuweland, Martijn Jetten, Lars van Dijk, Kewin de Jong, Harry Terpstra (69. Carlos Kamphuis), Michael Jansen, Dennis Niemarkt en Justin Wolfswinkel.

Bron: https://pengel.weebly.com