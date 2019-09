Sneek Wit Zwart wint veredeld oefenduel

Sneek- Na de zege op LSC 1890 en het gelijkspel was Sneek Wit Zwart vorige week al verzekerd was van deelname aan de KO-fase van de districtsbeker noord en was de laatste poulewedstrijd voor zowel de ploeg van trainer Germ de Jong als die van Lykle Breeveld een duel om des keizers baard. In dat veredelde oefenduel had de eersteklasser overigens weinig problemen met tweedeklasser Nijland en uiteindelijk stokte de teller bij een half dozijn.

Bij de Snekers die het zonder de geschorste Han Miedema moesten doen, nam Danny Burgers onder de lat de plek in van Rasheed Shakur Postma en de “debutant” zag dat het gevaar bij Sneek Wit Zwart vooral vanuit het middenveld kwam. Dat openbaarde zich al snel, want in minuut zeven opende Harvey de Boer die even eerder als coach van ONS Sneek 2 zijn ploeg overtuigend van Sneek Wit Zwart ZM had zien winnen, namelijk al het bal. Na die openingsdans verdubbelde een andere “pendelaar” i.c. Kees Noordmans na een klein half uur de marge en diezelfde Noordmans bepaalde vijf minuten voor het einde van de eerste helft de ruststand op 3-0.

​Na de thee duurde het ruim twintig minuten, voordat de thuisclub weer een bres in het Nijlander bolwerk wist te slaan en opnieuw ging daarbij de handen op elkaar voor een middenvelder en wel De Boer die daarmee na Noordmans de tweede speler op “the pitch” werd met twee treffers achter zijn naam.

Totdat moment kwamen de Sneker spitsen in ieder geval qua score nog niet het stuk voor, maar dat zou zeer snel veranderen, want in dezelfde minuut als waarin De Boer zijn tweede liet noteren, haalde ook Gerben Visser doeltreffend de trekker over. Diezelfde Visser maakte vervolgens bij het scheiden van de markt met ook al zijn tweede het halve dozijn vol en dat zal de aanvoerder en topscorer van vorig seizoen ongetwijfeld vertrouwen geven voor de naderende competitie die voor Sneek Wit Zwart komende zaterdag met een thuiswedstrijd tegen promovendus Hoogezand begint.

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com