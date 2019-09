ONS Sneek geeft in blessuretijd alles weg

Harderwijk- De 0-1 ruststand was vanuit Sneker perspectief eigenlijk ietwat aan de magere kant. Met de treffer vlak na rust deed ONS niet alleen meer recht aan de tot dan toe bestaande verhoudingen, maar leek ook de eerste seizoenzege voor de jonge Sneker ploeg in de maak. Nadat VVOG na bijna een kwartier in de tweede helft de aansluitingsvond, voltrok zich in blessuretijd echter alsnog een klein drama en kantelde de thuisclub dankzij treffers van Cayfano Latupeirissa en Rihairo Meulens alsnog de score.

Daarmee sleepte VVOG alsnog de zege uit het vuur en die was eigenlijk niet verdiend. Nadat de thuisclub bij een vermeende overtreding op Rihairo Meulen een strafschop claimde, was het namelijk vooral ONS dat op De Strokel de lakens uitdeelde. Daarbij werd de vijandelijke veste een paar keer serieus onder vuur werd genomen, maar bij het eerste vuurwerk verdween de bal maar net naast en bij de tweede knalpot bleek doelman Paul Eppink een te grote sta in de weg. Na een klein half uur had de goalie echter geen verweer, toen de bal na een goed lopende aanval over rechts werd teruggelegd en Han van Dijk vanaf een meter of elf de bal hard tegen de touwen schoot.

In die fase kwam VVOG feitelijk niet het stuk voor en ook nadien was ONS eenduidig de bovenliggende partij. Een tweede treffer die op dat moment zeker niet onverdiend zou zijn geweest, bleef echter uit. Zo verdween een schot maar net naast de voor ONS verkeerde kant van de paal en was het een klein wonder dat de bal bij een scrimmage voor de Hardewijker goal uiteindelijk niet over de doellijn ging. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want niet lang na rust verdubbelden de Snekers via Oege Sietse van Lingen alsnog de marge. Gelet op het weerwerk van de thuisclub leek die marge op dat moment voldoende voor de eerste seizoenszege. Het werd echter een déjà vú van een aantal seizoenen terug toen ONS een 3-0 voorsprong uit handen gaf en deze keer liep het zelfs nog een tikkeltje erger af.

Nadat Jeroen Buitenhuis na een klein kwartier met een prima inzet de aansluiting tot stand bracht, leek er nog steeds niet al te veel hand. De druk van de thuisclub nam weliswaar iets toe en de dreiging van ONS recht evenredig af, maar echt veel mogelijkheden wist VVOG niet te creëren. Alleen een afstandsschot van Randy Onuoha zorgde voor een rilling in de Sneker rijen, maar verder leken Justin van der Dam c.s. het Gelderse offensief eenvoudig te overleven, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de ploeg uit Sneek met nog zo’n twintig minuten op de klok bij een hectisch moment aan de gelijkmaker ontsnapte.

Na die situatie lukte het de groenhemden waarbij inmiddels ex-Harekiet Thomas Careman naar het front was gestuurd, echter niet om meer kansen te creëren en zo leek ONS zoals hiervoor al werd vermeld, de eerste driepunter over de streep te trekken. Leek, want in “extra time” vond VVOG nog iets extra’s in huis en kantelde men de wedstrijd alsnog. Eerst zorgde invaller Cayfano Latupeirissa voor de gelijkmaker en nog geen minuut later zakte alles en iedereen aan Sneker zijde door de grond, toen Rihairo Meulens ook nog eens en tegen het wedstrijdbeeld in, de winnende achter Van der Dam werkte.

Een spijkerhard moment voor de jonge ploeg uit de Waterpoortstad die nu in de derde divisie op de vijftiende plaatst staat en komende zaterdag Ter Leede ontvangt. En dat nadat men vorige week ook al in extremis een zeker lijkende overwinning uit handen gaf. Daaruit zal men lering moeten trekken en dan kan het nooit lang meer duren, eer de eerste overwinning wordt bijgeschreven, want het voetbal biedt zeker perspectief voor de toekomst.

VVOG – ONS Sneek 3-2 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Han van Dijk (27.), 0-2 Oege Sietse van Lingen (48.), 1-2 Jeroen Buitenhuis (57.), 2-2 Cayfano Latupeirissa (90.+2), 3-2 Rihairo Meulen (90.+3)

Scheidsrechter: V.S. Ris

Gele kaart:

Opstelling VVOG: Paul Eppink, Jeffrey Snijders, Jan Jurriën Hop, Finn Kluiver (65. Jaime Bruinier), Tim Muller, Randy Onuoha, Harrie Kersten, Mike Ahrens, Jeroen Buitenhuis (75. Thomas Careman), Bart Wobbes en Rihairo Meulens

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Oege Sietse van Lingen, Nick Kuipers, Denzel Prijor, Jordy den Hoedt, Tom Arissen, Nick Burger, Han van Dijk, Nick Kleen Sam Crowther en Jan Dommerholt

Foto: Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/