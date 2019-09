Boot’s boot zinkt in de Oranje zee

Sneek- Sneek Wit Zwart ZM ging in de beslissende bekerwedstrijd tegen de reserves van ONS Sneek met 5-1 ten onder. Die uitslag was overigens geenszins geflatteerd want de formatie van trainer Niels Boot die zonder Daniël Bennik en Thijs Goes aantrad, werd door de fitte oranjehemden op veel fronten afgetroefd. Die trokken dan ook meteen het initiatief naar zich toe en dat de wedstrijd halverwege nog enigszins een wedstrijd was, lag meer aan de thuisclub zelf dan aan ZET EM.



ONS Sneek met onder meer Joël Brandsma, Sydney de Jong, Davey Lohman en Genridge Prijor in de gelederen, kreeg namelijk in de eerste tien minuten drie kansen uit de buitencategorie. Zo was het bij de eerste aanval al bijna raak, toen de bal over de wit-zwarte defensie en vervolgens over doelman Adriaan Tabbers werd gewipt en de paal Oranje-succes in de weg stond. Niet veel later kreeg Davey Lohman een zo mogelijk nog grotere kans, doch alleen voor Tabbers schoot hij meters naast, waarna de goalie bij de volgende mogelijkheid op het laatste moment hulp kreeg van een verdediger. Het was in die fase vooral eenrichtingsverkeer, maar een pass van Glenn Buma bereikte net geen medespeler, terwijl Tabbers bij een doelpoging van Genridge Prijor redding bracht.

Sneek Wit Zwart ZM kwam in die fase niet verder dan een (te ver) doorgevoerde solo van Joey Huitema en countermogelijkheid waarbij de voortzetting van broer Kevin bepaald niet optimaal was. Diezelfde Kevin Huitema zorgde na zo’n beetje de eerste goed lopende aanval met een halve omhaal voor iets wat op dreiging leek, waarna een schot van Freerk de Jong op de rand van de zestien werd gesmoord. De eerste, echte kans voor de bezoekers viel dan ook pas in minuut twintig te noteren, maar na voorbereidend werk van Joey Huitema schoot Joey Westerhof in kansrijke positie over.



​Vervolgens werd Davey Lohman diep gestuurd en werd Tabbers die onnodig uit zijn doel kwam, omspeelt en was de dik verdiende 1-0 een feit. Nog geen drie minuten later sloeg Lohman opnieuw toe, toen hij een de bal van Sydney de Jong op een presenteerblaadje kreeg. Daarna werd het spel aan de zijde van ONS minder precies, maar de gasten wisten daarvan niet te profiteren. Integendeel, ook in die fase waren de betere mogelijkheden voor de thuisclub. Na een pass van de al genoemde Buma liep Genridge Prior de bal echter over de achterlijn en even later stierf een actie van dezelfde aanvaller in schoonheid, waarna ONS na een duw bij een corner nog een strafschop claimde.

Die kwam er niet en dus bleef treffer nummer die uit, maar niet lang na rust wer de derde treffer voor oranje alsnog realiteit. Een voorzet vanaf links werd bij de tweede paal opnieuw voorgebracht, waarna het voor Dani Al Nashi een koud kunstje was om de bal tegen de touwen te werken. Daarmee was de wedstrijd gespeeld, al kreeg Sneek Wit Zwart kort daarop op een gevaarlijke plek nog een vrije trap en niet veel later nog een mogelijkheid.

​Dat was feitelijk niet meer dan een half kansje en stond in geen verhouding tot die, die door Genridge Prijor in de 66ste minuut aan Pedram Pishdar werd geboden (4-0). Die stand hield twee minuten stand, want even later zag arbiter Vellinga als enige in een pirouette van Jesse Lee Staalsmid een overtreding en verdween de bal op de stip. Die elf meter werd door Tim Posthuma verzilverd, al kreeg de doelman van ONS er nog bijna de vingers achter. Die vingers kon de keeper even later “in de buse” houden, toen Kevin Huitema na een pass van Freerk de Jong alleen voor hem opdook, want de inzet van de 31-jarige routinier verdween ruim over.

​Aan de andere kant moest zijn collega bij een kopballetje aan de bak. Dat ging hem echter niet al te best af, waarna Joël Brandsma er als de kippen bij was om de geloste bal in het mandje te deponeren. Datzelfde mandje ontsnapte vervolgens bij een mogelijkheid voor Lohman en bij twee acties van Prijor aan verdere averij. Daardoor werd echter wel bevestigd dat ONS Sneek 2 deze middag zoals hiervoor al werd vermeld, op veel, zo niet alle fronten beter was en dat Boot’s Boot eigenlijk in de Oranje Zee zonk.

ONS Sneek 2 – Sneek Wit Zwart ZM 5-1 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Davey Lohman (21.), 2-0 Lohman (24.) 3-0 Dani El Nashi (49.), 4-0 Pedram Pishdar (66.), 4-1 Tim Posthuma (69.-pen.), 5-1 Joël Brandsma (78.)

Scheidsrechter: A. Vellinga

Gele kaart: Sydney de Jong (ONS Sneek 2)

Foto’s: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com