Recordpoging oversteek IJsselmeer met vliegende zonneboten

Stavoren-Op zaterdag 14 september vindt de allereerste recordpoging plaats om het IJsselmeer over te steken met een zonneboot. De twee beste V20 Solar Boat Racing Teams ter wereld gaan de strijd met elkaar aan om de snelste tijd neer te zetten. Een zonneboot wordt volledig aangedreven door zonne-energie en moet deze energie dus heel zuinig inzetten bij weerstand zoals wind, bewolking en golfslag. Tot nu toe voeren de teams alleen op de Nederlandse binnenwateren, een deel van het Gardameer en langs de kust van Monaco.

Vliegen van Stavoren naar Enkhuizen

Piloot Rik Pomstra van DB-20 Solar Boat Racing team en piloot Jasper Spaans van New Nexus Solar Racing Team zullen de oversteek maken van Stavoren naar Enkhuizen. Piloten, omdat de boten bij enige snelheid niet meer varen maar ‘vliegen’. De gehele romp komt dan in zijn geheel boven water en alleen de vleugels raken nog het wateroppervlak. Een spectaculair beeld. In hun kielzog volgen twee boten met de beide tactisch teams en een reddingsboot. De tactisch teams instrueren de piloot op basis van data die met de sensoren in de boot tijdens de tocht wordt verzameld. Als de oversteek slaagt, wordt de snelste tijd als ‘inland shore to shore’ tijds- en afstandsrecord erkend door Solar Sport One. De verwachte oversteektijd ligt tussen de 70 en 90 minuten.

Verraderlijk vaargebied

Het maken van de oversteek is niet zo makkelijk als het klinkt. Schuilgaand achter hoge dijken kent het IJsselmeer veel gezichten. Van een gemoedelijk water kan het IJsselmeer omslaan in een verraderlijk vaargebied. Behalve door energievreters als bewolking en wind, kan in combinatie met het ondiepe water de beruchte korte golfslag ontstaan. Een moment van onoplettendheid kan ervoor zorgen dat de efficiëntie sterk afneemt waardoor de oversteek langer zal gaan duren of onmogelijk wordt.

Stimuleren van innovatie

De race wordt, onder begeleiding van Solar Sport One, gevaren met zonneboten die vallen binnen de V20 eenheidsklasse waarmee eerder ook de Nederlandse binnen wateren, het Gardameer en de kust van Monaco bevaren zijn. New Nexus Solar Racing Team en DB-20 Solar Boat Racing team eindigden dit zonnebootrace-seizoen respectievelijk als eerste en tweede in het wereldkampioenschap in de V20 klasse. In de V20 eenheidsklasse zijn accucapaciteit, zonnepaneelvermogen en het rompontwerp vastgesteld. Door als team te innoveren op cruciale onderdelen zoals verschillende vleugels, voorstuwingssystemen en schroeven, kunnen de teams meer efficiënte en snelheid behalen. Samen met een slimme strategie maakt dit het verschil tussen winnen en verliezen. De teams dagen anderen nu al uit om het record te verbeteren met als doel het stimuleren van innovatie binnen de Solar sport.

Voor wie wil komen kijken

Startsein: 12:00

Exacte startlocatie De oude haven van Stavoren Exacte aankomstlocatie Buitenhaven Enkhuizen

Verwachte aankomsttijd vanaf 13:10