Impact Color Guard naar Engeland

Sneek-Impact Color Guard Sneek gaat aankomend seizoen als eerste noordelijke vereniging meedoen met een wedstrijd in Engeland. Elk jaar doen zij mee met de wedstrijden en championships van Color Guard Nederland (CGN), welke de gehele Europese dans en muzieksport vertegenwoordigen, en waarbij sommige units van Impact Color Guard al thuis zijn gekomen met een kampioensvlag. Nu zullen zij zich dit voorjaar voor het eerst laten zien tijdens de Winter Guard United Kingdom (WGUK) in Engeland.

Tijdens de kampioenschappen van CGN komt Impact Color Guard Sneek uit met vier units in verschillende leeftijdscategorieën. Elk jaar word​t er een show op muziek gechoreografeerd waarbij er met behulp van vlaggen, rifles (houten geweren) en sabels het thema tot leven wordt gebracht. De leden van de verschillende units komen uit in verschillende klasse​s waarbij ​ze zich in vier wedstrijden naar de championships toewerken.

Impact zal met drie van de vier units afreizen naar Engeland om hun geluk daar te beproeven binnen deze tak van sport. Om deze reis te kunnen maken zal er een Fancy Fair worden georganiseerd op 22 september a.s. Van 10.00 tot 16.00 uur zullen de leden van Impact op het terrein van Duikvereniging Moby Dick,​naast zwembad It Rak, allerlei activiteiten organiseren waarvan alle opbrengsten ten goede zullen komen van deze mooie reis en unieke ervaring.