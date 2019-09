Oppenhuizen- Voetbalvereniging TOP’63 en kledingleverancier textielstra.nl hebben hun samenwerkingsovereenkomst met 5 jaar verlengd. textielstra.nl is al 7 jaar een betrouwbare partner van TOP’63 en we hopen dan ook dat we met de ondertekening van deze nieuwe overeenkomst de komende jaren weer op een goede manier kunnen samenwerken bij de aanschaf van sportkleding en materialen, en dat ook de leden weer via top63shop.nl hun favoriete sportkleding kunnen bestellen.