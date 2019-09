De bal rolt weer ….voorbeschouwing 14 en 15 september 2019 ​

Sneek- ONS Sneek schreef afgelopen zaterdag tegen SteDoCo het eerste puntje op zijn conto en op dezelfde dag sloten zowel LSC 1890, Sneek Wit Zwart ZM als Waterpoort Boys tegen resp. Nijland, IJVC en v.v. Heerenveen za. hun bekeroptreden winnend af. Een dag later plaatste Sneek Wit Zwart zich ondanks een gelijkspel voor de KO-fase van de beker en kwam Black Boys niet voorbij vijfdeklasser Blauwhuis.

​Het eerste puntje smaakt naar meer en die smaak moet ONS Sneek komende zaterdag in Harderwijk bij VVOG zien te versterken. Op hetzelfde tijdstip trappen de reserves van de oranjehemden af voor het allesbeslissende bekerduel met Sneek Wit Zwart ZM. Een half uur later begint Waterpoort Boys bij Heerenveense Boys eveneens aan de “entscheidende” pot, terwijl Sneek Wit Zwart rond borreltijd de laatste poulewedstrijd tegen Nijland afwerkt. Een dag later krijgt Kleine Sluis met LSC 1890 opnieuw een delegatie uit de Waterpoortstad op bezoek en sluit Black Boys de poulefase van de beker in en tegen Oosterliitens af.

VVOG – ONS Sneek

zaterdag 14 september 2019 – 14.30 uur

Sportpark De Strokel – Harderwijk

Hoewel de beloning uiteindelijk aan de magere kant was, was het spel tegen SteDoCo reden voor minimaal een glimlach. Het fris van de lever voetballende ONS Sneek was de evenknie van de zeer geroutineerde ploeg uit Hoornaar en werd, aldus de verslaggever van de oranjehemden, door het publiek in het hart gesloten. Hoewel één zwaluw nog geen zomer maakt, biedt het spel zeker perspectief voor de komende periode en voor zaterdag, wanneer de formatie van trainer Paul Raveneau in Harderwijk op VVOG stuit.

​Tot nu toe zijn de prestaties van Voetbal Vereniging Ons Genoegen nog niet een genoegen. In de eerste drie speelronden ging de ploeg van de nieuwe trainer Pieter Mulders namelijk onderuit en momenteel is VVOG dan ook opgezadeld met de rode lantaarn. Afgelopen zaterdag verloor men in Veenendaal in een doelpuntrijk duel met 7-5 van DOVO, terwijl men in de voorgaande weken zijn meerdere in resp. “buurman” Sparta Nijkerk en in Harkemase Boys moest erkennen, al had er tegen de andere Friese deelnemer in de derde divisie zeker in de eerste helft veel meer ingezeten.

​Uit De Harkema kwam overigens Thomas Careman naar Harderwijk, waar men verder de selectie versterkte met doelman Paul Eppink (DVS ’33 Ermelo) en met de veldspelers Finn Kluiver (FC Twente), Randy Onuoha (Slavia Sofia), Mark Tissingh (Nunspeet) en Bart Wobbes (Hoogland). Zij moeten samen met vertrouwde mannen als Mike Ahrens, Jaime Bruinier, Jan Jurriën Hop, Rihairo Meulens en Thomas Vossenbelt dit seizoen krachten als Pernelly Biya, Wilko Braam, Desmond Sturing en Kevin Rijnvis doen vergeten.

Dat laatste is ook een deel van de opdracht voor het ultra jonge gezelschap van trainer Paul Raveneau, al zal dat gelet op de kwaliteiten van spelers als Ale de Boer, Frits Dantuma en Yumé Ramos eerlijk gezegd “a hell of a job” worden. De voortekenen zijn echter niet slecht, want ONS was afgelopen zaterdag dreigender dan SteDoCo en het was dan ook ronduit jammer dat die dreiging niet met drie punten gepaard ding. Niettemin lijkt de eerste overwinning slechts een kwestie van tijd.

​Of die tijd zaterdag in “Flipper City” al is aangebroken, blijft een lastig te beantwoorden vraag. Wel weten we dat het In de voorbije seizoenen daar vaak alle kanten op kon. De balans van de laatste drie wedstrijden op het fraaie sportpark De Strokel is dan ook volkomen in evenwicht, zulks in tegenstelling tot de confrontaties op het Zuidersportpark waarbij ONS drie keer waarvan twee keer met een monsterscore, aan het langste eind trok. Zo’n monsterscore zit er zaterdag waarschijnlijk niet in, maar met een kleine overwinning zoals in 2017-2018 zal het Sneker publiek Raveneau’s “teenagers” ongetwijfeld nog meer in het hart sluiten.

Sneek Wit Zwart – Nijland

zaterdag 14 september 2019 – 17.00 uur

​Sportpark Tinga – Sneek

Met het programma voor de laatste speelronde in gedachten was duidelijk dat de remise in Anna Paulowna voor Sneek Wit Zwart voldoende was om de KO-fase van de beker te bereiken. Het duel van komende zaterdag doet er dan ook niet meer toe en dat geldt ook voor tegenstander Nijland dat zich na de nederlagen tegen Kleine Sluis en LSC 1890 vol op de strijd in de tweede klasse kon focussen.

Met het oog op de competitie waarbij Sneek Wit Zwart tegen Hoogezand begint en waarbij Nijland bij ‘t Fean ’58 op bezoek gaat, zullen beide ploegen naar verwachting niet voluit gaan. Beide zullen immers koste wat kost blessures willen vermijden en het zou ons eerlijk gezegd niet verbazen, indien beide trainers zaterdag spelers de wei insturen die tot nu toe qua speeltijd minder bedeeld zijn.

​Bij die spelers ontbreekt aan Sneker zijde in ieder geval Han Miedema want de centrale verdediger was overzee degene die met twee gele vermaningen vroegtijdig de “pitch” moest verlaten, terwijl de plek van Alwin Velds afgelopen zondag werd ingenomen door Sydney Veltkamp. Het lijkt erop dat de uit de eigen jeugd afkomstige verdediger zich een “Stamplatz” heeft toegeëigend, want ook in de eerste bekerwedstrijd tegen LSC 1890 stond hij op het digitale wedstrijdformulier en het zou ons niet verbazen, indien hij zaterdag weer zijn opwachting maakt en dan wellicht gezelschap krijgt van o.a. David Veldmeijer die tegen Kleine Sluis als invaller binnen de lijnen kwam.

Binnen die lijnen gaat het zoals hiervoor al werd vermeld, alleen nog om de eer want de KO-fase zit al in de pocket van de discipelen van trainer Germ de Jong. In die fase reikte zijn ploeg vorig seizoen evenals de collega’s van de zaterdag overigens tot de vierde ronde, waarin hoofdklasser Hoogeveen met een 2-0 zege een einde aan bekeravontuur van tweevoudig bekerwinnaar Sneek Wit Zwart maakte.

​Of Nijland komende zaterdag in staat is om het Sneek Wit Zwart lastig te maken, lijkt ons eerlijk gezegd niet echt waarschijnlijk. De ploeg van trainer Lykle Breeveld liet tot nu toe nog niet een sterke indruk achter. Alleen in de oefenwedstrijd tegen Rijperkerk kwam men één keer tot scoren, terwijl de doorgaans zeer gesloten defensie toch al tien keer het hoofd moest buigen. Daarmee lijkt men onvoldoende toegerust om de Snekers een hak te zetten, zelfs als die in een gewijzigde samenstelling aantreden. Aan de andere kant – en we hebben dat al vaker gemeld – is onderschatting soms de grootste tegenstander van favorieten en als dat in een ploeg sluipt dan kan een lager gekwalificeerde ploeg – en het zou niet de eerste keer zijn – een hogere zo maar beentje lichten.

Kleine Sluis – LSC 1890

zondag 15 september 2019 – 14.00 uur

​Sportpark Kleine Sluis – Anna Paulowna

Stadgenoot Sneek Wit Zwart was tegen Kleine Sluis een helft lang heer en meester, maar na de rode kaart voor voormalig LSC’er Han Miedema kantelde de wedstrijd en kwam de kersverse tweedeklasser toch een aantal keren gevaarlijk uit de hoek met als gevolg dat Kleine Sluis voor de komende wedstrijd tegen LSC 1890 net een neuslengte voor ligt. Immers voor de ploeg uit Noord Holland volstaat zondag een gelijkspel, terwijl de brigade van trainer Erik van der Meulen moet winnen.

Kleine Sluis versloeg eerder Nijland met 3-0 en afgelopen zaterdag was LSC 1890 mede dankzij twee treffers van Jorn Wester na pak ‘m beet één helft al klaar met de ploeg uit wat ooit eens als Nova Terra (Nieuw Land) werd aangeduid. Wanneer men op die resultaten afgaat, dan is men geneigd om aan een duel op ooghoogte te denken. Die veronderstelling wordt echter door de resultaten tegen eersteklasser Sneek Wit Zwart ondergraven, al was het duel in Anna Paulowna van afgelopen zondag vanwege de hiervoor al gememoreerde rode kaart wellicht geen echte graadmeter.

​In de voorbeschouwing op de wedstrijd tegen Sneek Wit Zwart meldden we vorige week al dat Kleine Sluis dit seizoen in de tweede klasse debuteert. Van de beide clubs waaruit Kleine Sluis medio 2012 voortsproot, was zowel de Breezand Kleine Sluis Combinatie (BKC) als de Sport Vereniging Anna Paulowna (SVAP ’74) nooit op dat niveau actief en was in beide gevallen de derde klasse de hoogste werkvloer.

De tweede klasse is dus zoiets als een onontgonnen territorium voor de club uit Noord Holland, doch men zal afgaande op de resultaten in de eerste twee bekerduels niet lang nodig hebben om aan die nieuwe omgeving te wennen, iets wat het Noordhollands Dagblad al verleidde tot de uitspraak dat de toekomst van Kleine Sluis er voor wat betreft de naderende competitie zeer rooskleurig uitziet.

Of de toekomst er voor wat betreft de competitie ook voor LSC 1890 rooskleurig uitziet, leidt volgens Groot Sneek geen twijfel, want de scribent van het weekblad ziet volgens hem in de tweede klasse geen ploeg die de mix van routine en van aanstormende talenten zou kunnen stoppen en voorspelt dat de blauwhemden volgend voorjaar als enige Sneker club de schaal omhoog zullen tillen. Ook middenvelder Patrick Zijda denkt dat “the Blues” dit jaar om het kampioenschap mee zullen strijden maar voor het zover is, dient voor de beker eerst met Kleine Sluis afgerekend te worden. Dat zal lastig genoeg worden, tenzij het 2-2 gelijkspel tegen Sneek Wit Zwart inderdaad geen goede graadmeter was en/of LSC 1890 de prognoses van onze collega en van de geciteerde middenvelder inderdaad bevestigt.

ONS Sneek 2 – Sneek Wit Zwart ZM

zaterdag 14 september 2019 – 14.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

Het traditionele oefenduel tussen ONS Sneek en Sneek Wit Zwart werd na de degradatie van laatstgenoemde uit de hoofdklasse van de agenda afgevoerd en zal daar na het mislukken van de fusiebesprekingen tussen beide clubs naar verwachting ook niet snel weer op terugkeren. In dat kader heeft de eerste sportieve krachtmeting tussen beide clubs waarbij de reserves van de oranjehemden het tegen de zaterdagkickers van de wit-zwarten opnemen, toch een beetje een bijzondere lading.

Die lading is sportief sowieso aanwezig, want beide teams hebben hun eerste twee wedstrijden gewonnen en maken dus nog kans op een plek in het hoofdtoernooi. ONS Sneek 2 klopte in de eerste wedstrijd IJVC met 6-0 en was afgelopen zaterdag toen men in een andere samenstelling aantrad, te sterk voor HJSC (5-4). Die ploeg bleek in de eerste wedstrijd niet opgewassen tegen Sneek Wit Zwart ZM, terwijl die op zijn beurt – en ook in een andere samenstelling – weer veel moeite had met IJVC en in die wedstrijd pas in de laatste tien minuten dankzij Jesse Lee Staalsmid het verschil wist te maken.

​De reservisten van de oranjehemden voegden zich trouwens als bekerwinnaar bij de “big boys” door begin juni op het Zuidersportpark in de finale na een 1-1 ruststand HZVV uit Hoogeveen met 3-1 te verslaan. Daarbij namen onder meer Tom Arissen en Davey Lohman die nu bij de “grote jongens” ballen, elk een doelpunt voor hun rekening.

De rekening laat op het moment van het schrijven van deze voorbeschouwing een licht voordeel voor ONS Sneek 2 zien. Het doelsaldo is weliswaar gelijk aan dat van Sneek Wit Zwart ZM (11-4 om 10-3), maar op basis van het aantal doelpunten vóór beschikken de mannen van “South Park” bij de aftrap over de beste papieren. Voor hen volstaat namelijk een gelijkspel, terwijl de ploeg van trainer Niels Boot zaterdag coute que coute moet winnen om zich voor de KO-fase van de beker te plaatsen.

In tegenstelling tot de schorsing van middenvelder Andy de Vries zal dat bij Boot die afgelopen zaterdag een aantal bemanningsleden aan boord moest missen, ongetwijfeld helder op zijn netvlies staan. Voor het eerste bekersuccesje zal men echter beter en scherper voor de dag moeten komen dan tegen IJVC, want toen liet de ploeg van “it lân fan boer Koopmans” die vorig seizoen tot ronde vier reikte, niet bepaald een “oertsjûgjende” indruk achter. Indien men daarin geen verbetering weet aan te brengen, dan wordt het zaterdag tegen ONS Sneek 2 zonder meer lastig. Weet men echter het niveau uit de laatste oefenwedstrijden en uit de wedstrijd tegen HJSC te benaderen, dan dichten we Sneek Wit Zwart ZM een goede kans toe en kan men zich evenals vorig seizoen in de komende maanden wellicht opnieuw als “cupfighter” manifesteren.

Heerenveense Boys – Waterpoort Boys

zaterdag 14 september 2019 – 15.00 uur

Sportpark De Akkers – Heerenveen

Na twee moeizame zeges heeft Waterpoort Boys nog steeds kans om zich voor de KO-fase van de beker te plaatsen. Dan moet de ploeg van trainer Janco Croes komende zaterdag wel van Heerenveense Boys winnen. Bij elk ander resultaat ligt de Wéé Péé Béé er uit, want het doelsaldo van Snekers is met +3 beduidend minder dan dat van de Feansters (+19).

Heerenveense Boys won met 8-0 van Heerenveen za. en versloeg afgelopen zaterdag Steenwijker Boys met dubbele cijfers (11-0). Waterpoort Boys had met die tegenstanders beduidend meer moeite en wist zowel in Steenwijk als in Sneek pas laat afstand van de vijfdeklassers te nemen. Het hoeft dan ook geen betoog dat de groenhemden komende zaterdag als favoriet aan de kick off verschijnen, een rol die we overigens ook zonder de hiervoor genoemde resultaten aan Heerenveense Boys zoude hebben toegekend.

​De hoofdmacht speelt namelijk een klasse hoger en eindigde daarin het afgelopen seizoen na een nek aan nek-race met FC Wolvega als tweede, waarna men via de play offs net niet de jump naar de tweede klasse wist te maken. Die klasse is nadat men in het seizoen 2015-2016 afscheid moest nemen, het heilige doel op De Akkers. In het eerste seizoen na de degradatie bleef men echter ver verwijderd van dat doel en een seizoen later haalde men uit 26 wedstrijden opnieuw 37 punten en eindigde men wederom als zesde, waarna men zoals gezegd, vorig seizoen aardig in de buurt kwam..

In de seizoenen 2016-2017 en 2017-2018 viel er in Heerenveen voor Waterpoort Boys overigens weinig te halen. In het seizoen 2016-2017 gingen de Snekers in speelronde één onderuit en een seizoen later werd men na twee rode kaarten (Stefan Kroon en Ron Huitema) met een 4-0 nederlaag naar huis gestuurd, al kreeg die score eerst in de “Nachspielzeit” toen Heerenveense Boys twee keer wist te scoren, daadwerkelijk vorm. In tegenstelling tot die wedstrijden bood Waterpoort Boys in die jaren op eigen terrein met een overwinning en een gelijkspel toen beduidend meer weerstand.

Of die weerstand zaterdag groot genoeg is om een serieuze gooi naar de KO-fase te doen, ligt op basis van wat we tot nu toe hebben gezien niet voor de hand. Om op de volgende fase de hand op te leggen, zal er aan de zijde van Waterpoort Boys dat het nog altijd zonder sterkhouders als Jordi Heerings, Kevin Kedde en de al genoemde Stefan Kroon moet doen, veel moeten verbeteren. Behoudens een fase van een minuut of twintig tegen Heerenveen za. was het voetbal in de tot nut toe gespeelde oefen- en bekerduels namelijk niet echt je van het en bovendien gaf men in die potjes de goals wel heel gemakkelijk weg. En dus valt er op de gele zijde van het Schuttersveld nog een slagje te maken, wil men zaterdag en in de nakende competitie zijn slag slaan.

Oosterlittens – Black Boys

zondag 15 september 2019 – 14.00 uur

Sportpark Tred Iene – Oosterlittens

Na het verlies tegen RKO en Blauwhuis is de derde poulewedstrijd tegen Oosterlittens voor Black Boys één om de baard van de keizer en derhalve – en meer ploegen merken de bekerduels overigens als zodanig aan – voor de Snekers niet meer dan een veredelde oefenwedstrijd. Dat biedt de technische staf van de Zwartjes wellicht de mogelijkheid om met de competitie in aantocht iets uit te proberen.

Daartoe is men vanwege de kwetsuur van Alex de Jong toch al gedwongen. De routinier kampt volgens teammanager en assistent-trainer Sybren de Jong met een gekneusde teen en is derhalve niet inzetbaar, al gaf de 40-jarige routinier desgevraagd zelf aan dat hij vanwege fysieke beperkingen de kicksen voor wat betreft het eerste elftal definitief terug in de doos stopt. Daarnaast is trainer Lars Niemarkt om persoonlijke redenen (tijdelijk) teruggetreden. Bestuur, staf en spelers hopen echter dat de oefenmeester binnenkort weer zijn plek op de bank weer inneemt. Niemarkt die afgelopen zondag bij de wedstrijd tegen Blauwhuis al ontbrak, was derhalve niet getuige van het feit dat Black Boys evenals tegen RKO tegen Blauwhuis qua voetbal niet echt de pannen van het dak speelde.

Dat laatste deed Oosterlittens het voorbije seizoen wel en heel lang leek de ploeg van trainer Marc van Hiel – toen in vier B absoluut het best voetballende team – met de hoogste eer te gaan strijken. Tegen het einde van de rit kwam er echter zand in de motor en moest men o.a. tegen Black Boys met een puntendeling genoegen nemen. Uiteindelijk ging Surhuisterveen er met de eer vandoor en moest men ook SC Boornbergum ’80 voor laten gaan. Laatstgenoemde club werd echter in de nacompetitie om promotie in Wirdum met ruim verschil verslagen en daarmee keerde Oosterlittens na een afwezigheid van vier seizoenen terug in de derde klasse.

​Naast de hiervoor al genoemde en toch enigszins verrassende remise, was er voor Black Boys in de confrontaties met Oosterlittens de laatste jaren weinig succes weggelegd en alleen drie seizoenen terug bedroeg de oogst ook een keer een punt. De overige krachtmetingen met de geelhemden gingen verloren en in een paar was zelfs sprake van een behoorlijk pak slaag.

​Hoe groot dat verschil komende zondag is, is lastig te duiden. Oosterlittens won in de eerste twee bekerduels weliswaar, maar beide keren was het een moeizame exercitie en in de laatste wedstrijd tegen RKO had een gelijkspel zelfs meer recht aan de verhoudingen gedaan. Dat neemt niet weg dat de ploeg uit het dorp waar ooit volgens de overlevering bij een paaltje een ketel met geld begraven lag, favoriet is om komende zondag de schat i.c. plaatsing voor de KO-fase “op te graven”. Tenzij de formatie van Jan Broersma en Sybren de Jong die nu bij de “All Blacks” (tijdelijk) de eindverantwoordelijkheid dragen, alles en iedereen weet te verrassen en RKO tegelijkertijd Blauwhuis verslaat of omgekeerd.

