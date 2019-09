Slotspektakel zeilwedstrijd Staverse jollen te Hindeloopen

Hindeloopen- Zaterdag 7 september werd te Hindeloopen alweer de laatste traditionele zeilwedstrijd voor Staverse jollen voor dit seizoen gehouden. De herfst liet zich regelmatig van haar natte en winderige kant zien, maar dat weerhield de schippers en bemanning van de Staverse Jollen er niet van om uit te varen. Nadat een hevige bui was uitgeraasd voeren er 13 vissermanjollen en 1 kajuit jol de haven van Hindeloopen uit. Zowel in de ochtend als in de middag kon een spannende wedstrijd gevaren worden. Vandaag was de TX11 “De drie gebroeders” van de Stichting Vrienden van het Zuiderzeemuseum ons startschip. Als nieuwe deelnemer konden we de AK88 met aan het roer Vok Berkhout verwelkomen.

Met prachtige Hollandse luchten op de achtergrond werd er gevochten om de eerste plaats tijdens de ochtendwedstrijd. Ook nu bleek de ST79 met Ivor van Klink als snelste het parcours af te leggen met de HL62 van Jan Griek op de 2e plaats en de WK2 van Richard Claus op de 3e plaats. Tijdens de middagwedstrijd wist Ivor van Klink met de ST79 de eerste plaats te handhaven. Maar nu waren het de Jonge Vissers aan boord van de HL90 die de wind flink in de zeilen hadden en met schipper Jan van Klink de 2e plaats wisten te behalen. Henk de Roos met de ST60 behaalde de 3e plaats.

Als onbetwiste kampioen Jollenzeilen 2019 is Ivor van Klink van de ST79 gehuldigd. Hij kreeg onder luid applaus een gewassen pentekening van Jelmer Kuipers overhandigd naast de wisseltrofee “Het Blok” voor de behaalde winst in Hindeloopen en daarnaast ook nog de scheepskist van de Wed. S. Joustra & Zn. omdat hij kampioen van dit seizoen is geworden. De Jansje Abeldina met Wim Quak aan het roer heeft deze dag als enige kajuit jol volledig een eigen koers gevaren. Omdat Wim alle wedstrijden heeft gevaren is hij dan ook een terechte winnaar geworden van dit seizoen. Het zou toch leuk zijn als er wat meer kajuit jollen een andere koers gaan varen en ook deelnemen aan de wedstrijden volgend jaar. De dag werd afgesloten met de traditionele overheerlijke pizza’s. Door de inzet van iedereen is het een zeer geslaagde slotdag geworden van een mooi Kampioenschap 2019. Einduitslag Kampioenschap Jollenzeilen 2019 Stichting De Staverse Jol: Visserman klasse:

ST79 Ivor van Klink WK2 Richard Claus ST60 Henk de Roos HL62 Jan Griek ST63 Wil Peeters ST16 Henk Zijlstra HL90 Jonge Vissers, wisselend ST48 Anna van der Sluis UK53 Jan Willem Kijne WON17 Folkert Gaarlandt ST81 Tijs Visser KH44 Frans Schepers AK88 Vok Berkhout

Kajuit klasse:

Jansje Abeldina Wim Quak ST2 Rik Landman Plonia V Yke Vermeidenx

Foto: Cara Batteké