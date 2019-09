Tennis-Dating Toernooi voor singles bij De Vliegende Bal Sneek

Sneek- Datingsites zijn er genoeg, voor elke doelgroep is er wel eentje. Maar sportdaten, dat is zeker in het noorden van het land nog vrij zeldzaam. Tennisvereniging de Vliegende Bal aan de Molenkrite komt dan ook met een primeur voor Sneek en verre omstreken. Op 5 oktober a.s. vanaf 19.00 uur vindt het eerste Tennis-Dating Toernooi plaats voor tennissende singles 35+, die gezellig en sportief willen daten. De organisatie van het toernooi berust bij Team Love Game! Opgave & intake voor zondag 29 september via lovegame@ziggo.nl