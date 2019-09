Sneek Wit Zwart na rode kaart van slag

Anna Paulowna-Sneek Wit Zwart heeft zich gistermiddag definitief voor de KO-fase van de beker geplaatst en dat ondanks een mager resultaat. Na een soevereine eerste helft die met een 2-0 voorsprong werd afgesloten, werd het kussen na rust door een rode kaart (2x geel) voor verdediger Han Miedema namelijk flink opgeschud en daardoor kreeg de kersverse tweedeklasser de gelegenheid om die achterstand in de slotfase van de wedstrijd weg te poetsen

In de openingsfase regende het nog geen kansen, al viel er op het sportpark in Anna Paulowna wel een behoorlijke bak water uit de hemel en verkaste een deel van de technische staf naar de droge tribune. Vanaf die overdekte positie zagen zij dat Sneek Wit Zwart in het eerste bedrijf veel gemakkelijker voetbalde dan Kleine Sluis. De openingstreffer leek dan ook slechts een kwestie van tijd. Toch duurde het nog tot de 27ste minuut, aleer Gerben Visser de ban brak en het verschil ook in de score tot uitdrukking bracht. Een paar minuten later hing de 0-2 ook al bijna in de inmiddels opgeklaarde lucht, maar Ruben Ybema wist de voorzet van Matts Bruining net niet van een gouden randje te voorzien. Dat randje werd kort daarop door Ybema echter alsnog aangebracht, waarmee hij niet alleen de marge verdubbelde maar op dat moment ook meer recht deed aan de verhoudingen.

​De personele verhouding onderging niet lang na rust een wijziging, want het tweede bedrijf was vijf minuten onderweg toen centrale verdediger Han Miedema tegen zijn tweede gele prent aanliep. De Jong dirigeerde daarop Ybema die in het verleden bij Workum ook al als verdediger dienst deed, naar achteren terwijl opponent Kleine Sluis een paar momenten later een nieuwe aanvaller inbracht. De extra frontsoldaat leverde tegen het in die fase niet echt zorgvuldig spelende Sneek Wit Zwart vooralsnog weinig rendement op, maar met nog zo’n tien minuten op de klok bracht Geert Weel de aansluiting tot stand. Daarmee bracht de thuisclub de spanning terug en helemaal, toen Melvin Damsma twee minuten later in een scrimmage het meest alert reageerde en de “equalizer” tegen de touwen werkte.

In de resterende speeltijd liet de gereduceerde formatie uit de Waterpoortstad echter niets meer toe en derhalve eindigde de wedstrijd in 2-2. Daarmee hebben beide kemphanen nu vier punten en één punt meer dan LSC 1890. Aangezien Kleine Sluis en LSC 1890 komende zondag tegen elkaar spelen en het onderlinge resultaat met de stadgenoot in het voordeel van de wit-zwarten uitviel, is plaatsing ondanks de remise in Anna Paulowna een feit.

SV Kleine Sluis – Sneek Wit Zwart 2-2 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Gerben Visser (27.), 0-2 Ruben Ybema (32.), 1-2 Geert Weel (81.), 2-2 Melvin Damsma (83.)

Scheidsrechter: H. van Schepen

Gele kaart:

​Rode kaart-2x geel: Han Miedema (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Rasheed Shakur Postma, Sydney Veltkamp, Han Miedema, Gustavo van der Veen, Martijn Zwaga (67. David Veldmeijer), Harvey de Boer, Kees Noordmans, Ruben Ybema, Matts Bruining (81. Fekadu Toussaint), Gerben Visser en Leon Faber (46. Stefan Westhof)

Bron:https://pengel.weebly.com/