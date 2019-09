Geslaagde NK Vrijheid zeilen op Hegemer Mar

Heeg- Het NK Vrijheid en G2 was weer zeer geslaagd. De sportieve wedstrijden in combinatie met een geslaagd walprogramma met gezamenlijke maaltijden en gezellige mensen in ons mooie Sylhûs met onnavolgbaar uitzicht over de Hegemer Mar maakten dit driedaagse NK weekeinde weer compleet.

Vrijdag konden we, voordat de wind te sterk werd, twee mooie races organiseren. Na de tweede race nam de wind echter sterk toe waardoor het niet verantwoord was opnieuw te starten. Inmiddels waren al enkele boten van de Vrijheid klasse omgeslagen en een G2 had al behoorlijk water geschepot. Na enkele uren uitstel aan de wal bleek de wind niet meer af te nemen en kon de derde geplande race niet meer worden gehouden.

Zaterdagochtend gingen we hoopvol het water op, wetende dat er wel wat buiige activiteit zou komen maar het zag er verder goed uit. Tijdens de eerste race bouwde zich echter een bui op boven Gaastmeer waaronder zich een kleine windhoos ontwikkelde. Toen die verscheen hebben we de wedstrijd onmiddellijk afgebroken en de RESCUE boten het veld in gestuurd. Twee boten van de Vrijheid klasse hielden het niet droog door de wind uit de bui en sloegen om. De andere boten konden op tijd anticiperen en de bui zonder problemen over zich heen laten komen. Nadat de omgeslagen boten weer leeg waren gehoosd kon de derde race van het evenement worden gestart, die echter door een grote windshift ook nog moest worden afgeblazen. Maar drie maal was scheepsrecht, de derde race werd opnieuw gestart en mooi uitgezeild, waarna de zeilers de tijd werd gegeven uit te blazen en op te drogen tijdens de lunch in het Sylhûs.

Zaterdagmiddag was de wind mooi bestendig en zo konden na de lunchpauze drie mooie races worden gevaren door beide klassen. Samengevat een enerverende en voor de zeilers en het comité een lange maar ook bevredigende dag.

Zondagochtend konden er een mooi lopend windje twee mooie races worden gevaren. Aan het eind van de tweede race trok er een bui over de Fluessen met wat regen en een flink draaiende en wegvallende wind tot gevolg. Na drie kwartier gewacht te hebben kwam de wind gelukkig weer, alhoewel die het wel een tricky race maakte voor de zeilers. De beste zeilers van dit weekeinde kwamen nu ook weer tot hun recht en deze negende race was een mooie afsluiter van het kampioenschap.

Uiteindelijk na negen races met vele aan elkaar gewaagde teams kon het eindresultaat worden opgemaakt. In de Vrijheid klasse zijn Anne Halma en Marion Smulders-Ornée van de KWS met flinke voorsprong Nederlands Kampioen geworden. In de G2 klasse waren Wouter Sonnema uit Delft en zijn bemanningslid Mark de Jager oppermachtig.

Foto’s: Jelte van der Meer van Skydrone Sloten