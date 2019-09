Dikke nederlaag voor de hoofdmacht van De Waterpoort

Zuidlaren – De hoofdmacht van De Waterpoort nam het zaterdag op tegen Ritola. Terwijl De Waterpoort veel mutaties heeft ondergaan, is Ritola vrijwel ongewijzigd gebleven voor dit seizoen. Het was op voorhand duidelijk dat het een zware pot zou worden voor de Snekers. Dit bleek en het resultaat was een eindstand van 29-9.

De Sneker formatie heeft dit seizoen flink ingeleverd aan ervaring. Voor de debuterende Ilse Lukkes, Lies Keja en Dennis Lingsma kan deze wedstrijd gezien worden als een ware vuurdoop. Dit gold ook voor Benjamin van Hofwegen die de afwezige Nick Huitema verving.

Ritola schoot vanaf minuut één meteen scherp en nam al vroeg in de wedstrijd de leiding.

De Snekers stonden even met de rug tegen de muur en wisten niet onder de hoge druk van Ritola uit te korfballen. Met een paar aanwijzingen van coach Gerard Plantinga werd dan eindelijk de eerste goal voor De Waterpoort genoteerd; 5-1. Dit bracht de ploeg uit Zuidlaren niet uit hun concentratie, zo bleven zij gemakkelijk kansen creëren en deze ook benutten. Uiteindelijk werd er gerust met een stand van 17-2.

In de rust gaf coach Plantinga aan dat de stand niet onverwacht was en er niks meer te verliezen viel. Hij spoorde zijn spelers aan de tweede helft door te blijven gaan en meer kansen proberen te verwerven. Winnen was vrijwel onmogelijk, leren niet.

Ook in de tweede helft was Ritola de sterkste en en ging onverstoord verder. Door af en toe leuk te korfballen konden de Waterpoorters deze helft wat meer doelpunten mee pakken.

De eindstand resulteerde in een teleurstellende 29-9.

Voor de Snekers genoeg om over na te denken en mee te nemen naar de volgende wedstrijd. Deze zal plaats vinden op 14 september in Sneek om 15:30 uur tegen ODIK.