Vijfdeklasser Blauwhuis klopt Black Boys 

Blauwhuis-In de voorbeschouwing op de wedstrijd tussen Blauwhuis en Black Boys die afgelopen woensdag op deze site verscheen, werd al gemeld dat het verschil tussen de top van de vijfde klasse en de onderste regionen van de vierde niet bijster groot is. Die bewering werd vanmiddag bevestigd, want de vijfdeklasser uit de rooms katholieke enclave won de wedstrijd die vooraf als de strijd tussen dorp en stad was aangekondigd, met 4-2 van de Sneker vierdeklasser.

​Black Boys dat vorige week de eerste poulewedstrijd geflatteerd van RKO verloor, keek door twee treffers van Barry Hamstra tegen een 2-0 achterstand aan, toen Dennis Niemarkt met de eerste officiële Black Boys-goal van het seizoen 2019-2020 iets terug deed. De oude marge van twee goals werd daarna door Jos Terpstra weer hersteld, waarna Niemarkt die vorige week vanwege een bezoek aan de Grand Prix van België ontbrak, met zijn tweede van de middag andermaal de aansluiting tot stand bracht. Daarmee leek de wedstrijd nog een spannende slotfase tegemoet te gaan, maar Douwe Hettinga maakte daarna met de 4-2 een einde en besliste met zijn “Tor” de wedstrijd definitief in het voordeel van Blauwhuis.

Hoewel plaatsing na de al gememoreerde en duidelijke nederlaag van vorige week nagenoeg onmogelijk was, is Black Boys dat volgende week nog in en tegen derdeklasser Oosterlittens speelt, na het verlies onder de rook van de Sint Vituskerk definitief uitgeschakeld en kan de selectie van trainer Lars Niemarkt het vizier vol op de competitie richten.

Blauwhuis – Black Boys 4-2

Doelpunten: 1-0 Barry Hamstra, 2-0 Hamstra, 2-1 Dennis Niemarkt, 3-1 Jos Terpstra, 3-2 Niemarkt, 4-2 Douwe Hettinga

Scheidsrechter: F. Holtrop

Gele kaart:

Opstelling Black Boys: geen informatie bekend

Bron: https://pengel.weebly.com