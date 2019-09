Staalsmid bevrijdt ZET EM 

Sneek- De wedstrijd tussen derdeklasser Sneek Wit Zwart ZM en vijfdeklasser IJVC leek op een verrassend gelijkspel uit te draaien, totdat invaller Jesse Lee Staalsmid in de laatste tien minuten met twee goals en een assist de Snekers alsnog uit de greep van IJVC bevrijdde.

ZET EM dat het o.a. zonder Thijs Goes. Geart Hiemstra en Kevin Huitema moest doen, leek aanvankelijk een redelijk zorgeloze middag tegemoet te gaan. Dat was overigens niet zozeer de verdienste van de wit-zwarten zelf, maar was vooral te danken aan de bereidwillige medewerking van de gasten “ut Drylst”. Die werkten de bal in de openingsfase namelijk twee keer langs hun eigen doelman en hielpen de thuisclub daarmee aan een op het oog comfortabele 2-0 voorsprong.



​Niet lang na de tweede “own goal” zorgde Reinder Reitsma namens IJVC echter voor de aansluiting en op slag van rust bracht Rens Soenveld de blauwhemden langszij, toen hij een “mistake” in de Sneker defensie resoluut afstrafte. Het bleek even later het slotakkoord want in “the dying seconds” van de eerste helft slaagde Freerk de Jong er niet in om de bal van dichtbij tegen de touwen te werken en om de Snekers na een matig en weinig verheffende eerste helft alsnog met een voorsprong van helft te doen wisselen.



Het beeld van voor rust zette zich in de tweede 45 minuten voort en opnieuw bleek Sneek Wit Zwart ZM niet bij machte om de bezoekers “ernsthaft” in problemen te brengen. Pas na een minuut of twintig wist de formatie van trainer Niels Boot een goedlopende aanval uit de hoge hoed te toveren, maar Joey Westerhof wist die uiteindelijk niet te bekronen. Die bekroning bleef vervolgens ook uit, toen Tim Posthuma net tekort kwam om een voorzet van de inmiddels ingevallen Jesse Lee Staalsmid te verzilveren.



​Hoewel het niveau er daarna niet beter op werd, kregen beide ploegen kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. De grootste was daarbij voor de bezoekers, maar doelman Jelmer Popma behoedde in een één op één-situatie zijn ploeg voor een achterstand. Daarna liet de al genoemde Staalsmid aan de andere kant een bijna even grote mogelijkheid liggen en leek een stunt van IJVC in de maak.



Staalsmid zou echter met twee treffers en een assist alsnog de glansrol voor zich opeisen. Eerst omspeelde hij na een steekpass van Freerk de Jong de doelman van IJVC en luttele minuten later hield hij in een vergelijkbare situatie andermaal het hoofd koel om vervolgens nadat hij de IJlster defensie opnieuw zijn hielen had laten zien, de eer aan De Jong te gunnen.

Daarmee liep de score in de slotminuten alsnog op tot 5-2 en dat was gelet op het spelbeeld zonder meer geflatteerd. Dat neemt echter niet weg dat Sneek Wit Zwart ZM nog steeds in de race is voor een plek in de KO-fase van de beker en volgende week met ONS Sneek 2 dat met 5-4 van HJSC won, mag gaan uitmaken wie van beide in de kokertjes terecht komt.

Sneek Wit Zwart ZM – IJVC 5-2 (2-2)

Doelpunten: 1-0 e.d. (1), 2-0 e.d. (21.), 2-1 Reinder Reitsma (24), 2-2 Rens Soenveld (44.), 3-2 Jesse Lee Staalsmid (82.), 4-2 Staalsmid (84.), 5-2 Freerk de Jong (87.)

Scheidsrechter: D.A. Dijkstra

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Jelmer Popma, Justin Rienks, Joris Speelman, Joey Westerhof (79. Tjardo de Graaf), Patrick Altenburg, Andy de Vries, Daniël Bennik, Freerk de Jong, Patrick Veenstra, Tim Posthuma en Joey Huitema (66. Jesse Lee Staalsmid)

Foto’s Nico Altenburg

Bron:https://pengel.weebly.com/