ONS Sneek krijgt te weinig

Sneek- ONS Sneek waarbij doelman Barry Ditewig deze week de handschoenen aan de wilgen hing, was vanmiddag dicht bij de eerste zege. De ploeg van trainer Paul Raveneau moest twee minuten voor tijd echter alsnog een gelijkspel toestaan, al had het voor de Snekers in de extra tijd ook nog beroerder kunnen aflopen. Toen kreeg SteDoCo via Joran Schröder namelijk nog een dot van een mogelijkheid om de volle buit mee naar Hoornaar te nemen. Dat zou over het geheel genomen overigens teveel van het goede zijn geweest, want ONS Sneek was minimaal de evenknie van de ervaren ploeg van trainer Frans Adelaar, kreeg ook de betere mogelijkheden en uiteindelijk met de remise te weinig.



Die waren in een weinig verheffende opwindende openingsfase overigens dun gezaaid. In die fase had SteDoCo een licht overwicht, maar gaandeweg de eerste helft kwam “oranje” aanvallend beter uit de verf, terwijl men mede door het goede werk van Denzel Prijor defensief de zaken goed op orde had. Die “switch” betaalde zich na een klein half uur uit, toen Jan Dommerholt vanaf links Sam Crowther bediende en de spits al dan niet in buitenspelpositie de eerste Sneker competitietreffer van het seizoen 2019-2020 liet noteren. De VAR kon echter geen uitkomst bieden en die had, mits aanwezig, wellicht ook naar de volgende situatie gekeken, toen Jesse Wielinga de bal van de doellijn haalde en daarmee een tweede Sneker treffer voorkwam.



Aan de andere kant ging een voorzet van de al genoemde Wielinga aan alles en iedereen voorbij en kon een poging van afstand van Wesley Pollemans doelman Justin van der Dam ook niet verontrusten. Vijf minuten voor de thee moest de jonge goalie echter toch de val uit het mandje halen. Nadat Ibrahim Touré een halt was toegeroepen, heroverde de enigszins geïrriteerde aanvaller de bal, waarna hij met een hard schot de gelijkmaker in de linkerhoek schoot. De vreugde aan de zijde van SteDoCo was echter van korte duur, want even later had Pollemans een onreglementaire actie in huis en schoot Nick Kuipers de toegekende vrije trap vanaf een meter of dertig hard achter doelman Mark Smith (2-1).

In de openingsfase van de tweede helft probeerden de bezoekers die nieuwe achterstand wel te repareren, maar echt grote kansen leverde dat niet op en pogingen van afstand van Benjamin van Wanrooij en Hayru Pinarci sorteerden geen effect. De betere mogelijkheden waren in die fase eigenlijk voor de thuisclub. Zo kreeg Nick Kleen een behoorlijk mogelijkheid om de marge uit te breiden, doch zijn inzet belandde net naast de vijandelijke burcht.



​Kleen die ook in de eerste helft voor de nodige dreiging had gezorgd, werd even later vervangen door Davey Lohman en ook bij SteDoCo kwam met Bram van Eijk vers bloed binnen de lijnen. Laatstgenoemde wissel leidde tot een aantal omzettingen en daardoor kreeg SteDoCo wel iets meer vat op de wedstrijd. Dat ging opnieuw niet gepaard met echt grote mogelijkheden waardoor men op het Zuidersportpark al stiekem aan de eerste seizoenszege begon te denken.



Twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd werd die de Snekers echter alsnog door de neus geboord, toen Jesse Wielinga na een steekpass vrij voor Justin van der Dam opdook en de niet meer verwachte gelijkmaker op het scorebord wist te brengen. Daarmee beroofde hij ONS in extremis van twee punten en die roof had nog groter uit kunnen vallen, want nadat een lob van invaller Wesley Meeuwsen net over ging, kreeg de naar de spits gedirigeerde Joran Schröder zoals hiervoor al werd vermeld bij het scheiden van de markt nog een uitgelezen mogelijkheid om ONS ook nog dat ene en welverdiende puntje te ontnemen. Dat bleef de Snekers gelukkig bespaard en met dat ene puntje neemt ONS dat komende zaterdag bij VVOG op bezoek gaat, momenteel in de derde divisie de dertiende plaats in.

ONS Sneek – SteDoCo 2-1 (2-2)

Doelpunten: 1-0 Sam Crowther (28.), 1-1 Ibrahim Touré (39.), 2-1 Nick Kuipers (44.), 2-2 Jesse Wielinga (88.)

Scheidsrechter: R.G.C.M. Schul

Gele kaart: Han van Dijk, Nick Kuipers, Oege Sietse van Lingen (ONS Sneek), Wesley Pollemans (SteDoCo)

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Oege Sietse van Lingen, Nick Kuipers, Denzel Prijor, Jordy den Hoedt, Tom Arissen, Nick Burger, Han van Dijk (89. Tyson dos Santos), Nick Kleen (62. Davey Lohman), Sam Crowther en Jan Dommerholt (83. Sydney de Jong)

​Opstelling SteDoCo: Mark Smith. Etiën Mariana, Wesley Pollemans, Jesse Wielinga, Hayri Pinarci, Benjamin van Wanrooij, Joran Schröder, Jason Wall, Vincent Verheul (75. Wesley Meeuwsen) , Kyle Doesburg (62. Bram van Eijk) en Ibrahim Touré

Foto’s Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/