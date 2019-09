Nyck de Vries steviger aan de leiding in Formule 2 na podiumplek op Monza

Monza – Nyck de Vries heeft zijn leidende positie in het WK-klassement van de Formule 2 verstevigd. De Friese coureur eindigde in de hoofdrace op het circuit van Monza als derde, terwijl zijn voornaamste rivaal Nicholas Latifi uit Canada geen punten scoorde.

De 24-jarige Nederlander had zich als vierde gekwalificeerd, maar startte vanaf de laatste plek omdat er door miscalculatie te weinig benzine in zijn tank was overgebleven.

De Vries beleefde vanaf de zeventiende plek een goede start en werkte zich gedurende de race op naar voren. Hij lag zelfs even op de tweede plek, maar hij werd in de voorlaatste ronde voorbijgereden door de Italiaan Luca Ghiotto die over snellere banden beschikte. De Japanner Nobuharu Matsushita pakte de winst op Monza.

“Ik moest van ver komen en ben vol in de aanval gegaan”, zei De Vries. “We zijn na de teleurstelling van vrijdag als team dicht bij elkaar gebleven, want iedereen maakt weleens fouten. Ik ben heel blij en tevreden dat ik hier het podium heb gehaald. De auto was fantastisch.”

Tijdens de podiumceremonie werd ook het Franse volkslied gespeeld, als eerbetoon aan Anthoine Hubert. De Franse Formule 2-coureur overleed vorige week aan de gevolgen van een zware crash op het circuit van Spa-Francorchamps. De Vries wees op Monza even naar boven toen hij de trofee voor de nummer 3 van de race in ontvangst nam.

De Nederlander heeft nu 215 punten in de WK-stand. Latifi volgt met 166.

Bron: https://www.omropfryslan.nl