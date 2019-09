Nijlander Gerben Gerbrandij vijfde in Wielerronde van Hallum

Hallum-Net als in 2018 werd ook dit jaar weer op de dag voor de Bartlehiem Skeelertocht de Wielerronde van Hallum verreden. Waar bij de vorige editie de hemelsluizen pas na de finish openbraken, was het dit keer zo dat het pas vlak voor de finish even ophield te regenen. Joakim Zuidema ging het best om met de omstandigheden en wist de zege te grijpen, al kwam Arjen Bos nog bijzonder dichtbij.

De weersomstandigheden zorgden ervoor dat er ondanks het mooie parcours, de prima organisatie en de rijkgevulde prijzenpot slechts een klein peloton de reis naar Hallum, naast de Bartlehiem Skeelertocht ook bekend van de Smoeltjesfabriek, ondernam. De eerste ronden bleef iedereen bij elkaar en pas na een ronde of negen was het Werner van der Meer die de eerste vluchtpoging ondernam. Hij bleef zo’n tien minuten koers voorop met een maximale voorsprong van slechts tien seconden. Vervolgens was het een van de local hero’s, Anton Wiersma, die ten aanval trok. Hij wist een iets grotere marge dan Van der Meer bijeen te fietsen, maar ook hij bleef niet al te lang weg. Hierna bleef het lange tijd vrij rustig in de koers, al werd er tussendoor bij de premiesprints wel zeer fanatiek gesprint om de tassen met lokale producten.

Nadat bekend was geworden dat de jury de wedstrijd met enkele ronden inkortte wegens het barre weer, was het vervroegd tijd voor de finale. De laatste vluchtpoging kwam op naam van Gerben Gerbrandij, maar hij werd door het peloton weer in de kraag gevat, zodat niets een massasprint meer in de weg stond. In die sprint gingen Joakim Zuidema en Arjen Bos gelijk op, maar na bestudering van de fotofinish bleek eerstgenoemde net ietsje eerder zijn wiel over de finish te hebben gedrukt. Het verschil bedroeg slechts 0,012 seconde. Miente Steensma mocht als nummer drie ook het podium op.

Top-10

Joakim Zuidema, Burgum 2. Arjen Bos, Bolsward 3. Miente Steensma, Drachten 4. Ruben Marinus, Zwagerbosch 5. Gerben Gerbrandij, Nijland 6. Philip Sijbrandi, Bolsward 7. Hendrik Poelstra, Hallum 8. Pieter Dijkstra, Hallum 9. Bonne Aans, Drachten 10. Klaas Poortinga, Burdaard

Verslag Mark de Boer, WV Sneek

Foto’s Bram Buruma