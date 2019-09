LSC 1890 al snel in een zetel

Sneek- Nadat vorige week zaterdag de wedstrijd tegen plaatsgenoot Sneek Wit Zwart na een kwartier al geen wedstrijd meer was, deed LSC 1890 gistermiddag/-avond Nijland hetzelfde aan, al hadden “the Blues” daar met een dik half uur iets meer tijd voor nodig. Toen stond dankzij treffers van Daan Daniëls, Tom Doldersum en Jorn Wester (2x) namelijk al 4-0 op het scorebord en zat LSC 1890 al in een zetel.

Bij het bestijgen van die zetel beklommen de Snekers die deze middag voor Nijland een klein maatje te groot waren. na een minuut of twintig de eerste trede. Toen nam aanwinst Jorn Wester de openingstreffer voor zijn rekening en niet veel later verdubbelde Daan Daniëls de marge. Na een klein half uur zorgde Tom Doldersum met een prachtige treffer voor de “Vorentscheidung” en In de slotfase van de eerste helft produceerde Wester vanaf elf meter zijn tweede van toen nog de middag. Daarmee bepaalde hij niet alleen de ruststand op 4-0, maar besliste hij de wedstrijd zo die niet al beslist was, ook definitief.

​Na de overgang van de middag naar de avond en na de wisseling van speelhelft bracht trainer Erik van der Meulen met in alfabetische volgorde Jari Boorsma, Maarten Kingma en Steven van der Zeer voor resp. Floris Bok, Lars Bos en Marco da Silva drie verse krachten binnen de lijnen. Hoewel niet gezegd is dat hen aan de invallers lag, kwam die ingreep de productiviteit niet ten goede, want na rust wisten de bewoners van de Leeuwarderweg het net niet meer te vinden en derhalve werd de ruststand uiteindelijk ook de eindstand.

Met die eindstand is Nijland dat eerder met 3-0 van Kleine Sluis verloor, voor de KO-fase in ieder geval uitgeschakeld. LSC 1890 zal daarentegen met belangstelling de verrichtingen van Sneek Wit Zwart in Anna Paulowna volgen, want bij winst van de stadgenoot heeft LSC 1890 komende zondag wanneer men over de Afsluitdijk trekt, aan een zege en misschien wel aan een gelijkspel genoeg voor een plek bij de loting voor de eerste ronde.

LSC 1890 – Nijland 4-0 (4-0)

Doelpunten: 1-0 Jorn Wester (20.), 2-0 Daan Daniëls (26.), 3-0 Tom Doldersum (29.), 4-0 Wester (35.-pen.)

Gele kaart:

Opstelling LSC 1890: Jesse Molenaar, Floris Bok (46. Steven van der Zee), Bradley Steensma, René Cnossen, Lars Bos (46. Jari Boorsma), Daan Daniëls, Jacco van der Goot, Patrick Zijda, Marco da Silva (46. Maarten Kingma), Jorn Wester en Tom Doldersum

Archieffoto Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com