Sherida Spitse genomineerd voor wereldelftal van het jaar

Sneek- Sherida Spitse is door de de internationale vakbond voor voetballers FIFPro genomineerd voor het wereldelftal van het jaar. Onze voormalige stadgenote en Oranje international staat met nog zes Leeuwinnen en met 48 andere speelsters uit vijftien andere landen op de longlist van de vakbond.

Spitse die tegenwoordig in Noorwegen voor Vålerenga IF speelt en die gisteravond met het nationale team tegen Turkije speelde en in die wedstrijd met twee assists en een feilloos benutte strafschop een hoofdrol voor zich opeiste, kwam inmiddels 171 keer voor Oranje uit en scoorde in die caps in totaal 33 keer.

Alleen al de schitterende pass waaruit Daniëlle van der Donk tegen Turkije op fraaie wijze de 2-0 scoorde, rechtvaardigt naar onze bescheiden mening een uitverkiezing. Die wordt overigens op maandag 23 september a.s. in Milaan bij de uitreiking van de Best Football Awards bekend gemaakt.

Archieffoto GrootSneek: Sherida Spitse met haar moeder Ineke tijdens huldiging in Sneek na het behalen van de Europese titel in 2017.

Bron: https://pengel.weebly.com/