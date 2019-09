Doelman Barry Ditewig stopt met keepen

Sneek-“Barry Ditewig heeft de club vandaag laten weten te stoppen met keepen. Ditewig geeft aan dat hij het plezier kwijt is en niet meer de motivatie heeft om nog een volledig seizoen intensief met zijn sport bezig te zijn”, zo laat de Technische Commissie van c.v.v. O.N.S. Sneek vanavond op de clubsite weten.

“De inmiddels 41 jarige Ditewig begon met keepen bij VV VRC in Veenendaal en keepte vervolgens voor mooie clubs als Feyenoord, sc Heerenveen, FC Emmen en ADO Den Haag. In de amateurs kwam Barry uit voor onder andere Spakenburg en Alcides voor hij bij ONS Sneek in de Derde Divisie terecht kwam. Een carrière waar hij als doelman trots op kan zijn.”

“Als keeper van ONS Sneek 1 liet hij de afgelopen twee seizoenen zien nog altijd topfit te zijn en konden we nog regelmatig van zijn kwaliteiten als doelman genieten. Ook was hij altijd bij alle clubactiviteiten aanwezig, wat gewaardeerd werd door de overige ONS’ers.”

Foto: Henk van der Veer