Aron de Jong schrijft Tijdrit van Harich 2 op zijn naam

Harich- Afgelopen woensdag 4 september, was het tijd voor de één na laatste tijdrit van de Kalas Tijdritcompetitie. Na de Tijdrit van Harich in april werd nu wederom over exact hetzelfde parcours rondom het dorp onder de rook van Balk gereden. Deze vierde tijdrit van de competitie leverde een vierde verschillende winnaar op, ditmaal was het Aron de Jong die het rapste bleek.

Ondanks dat het nagenoeg de hele dag geregend had, was het bij de start van de eerste renner om 18.00 uur gelukkig weer droog. Een kwartier hiervoor waren enkele inrijders wel flink natgeregend. Het parcours van een kleine veertien kilometer was door de afwezigheid van hoogtemeters niet al te lastig, maar de wind maakte het de renners op het eerste stuk wel degelijk moeilijk. Zoals gebruikelijk werden eerst de jeugdcategorieën de weg op gestuurd. De nummers één hier waren bekende namen, namelijk Twan Vlagsma (H1), Amber de Vries (D2) en Werner van der Meer (H2), die bovendien met zijn tijd van 18:29 een knappe 7e plaats overall wist te behalen.

Vervolgens was Meriam Bauman de rapste bij de D3 en zagen we bij de D4 een spannende strijd tussen Nederlands Kampioen Manon de Boer en profrenster Nicole Steigenga, waarbij Steigenga met 19:49 aan het langste eind trok. Bij de masterscategorien waren Siem Homsma (H5) en Tom Goede (H6) oppermachtig, terwijl bij de H4 Lammert Haverkamp met 18:36 een tiental seconden sneller was dan Laurens Taekema. Bij de altijd goed bezette H3 was er een mooie strijd tussen vier renners die binnen de minuut van elkaar eindigden. Erik Slijver bleek met 18:59 nipt rapper dan Sytze Brouwers (18:59).

Tot slot de mannen van de H7. Op voorhand waren hier toch wel vijf/zes kanshebbers voor het behalen van de snelste tijd in deze categorie. Aron de Jong bleek met 17:39 in deze categorie én overall de beste, ook Wieger van der Wier met 17:46 en René Hooghiemster met 17:55 wisten onder de achttien minuten te blijven.

Op zaterdag 21 september vindt in Oudemirdum de grote finale van de Kalas Tijdritcompetitie plaats. Dan staat de renners een parcours van elf kilometer met de altijd lastige beklimming van het Huningspaed te wachten. In sommige categorieën zijn de winnaars al bekend, terwijl het bijvoorbeeld bij de H3 nog razend spannend is. Na afloop zal dan de prijsuitreiking plaatsvinden in MFC It Klif.

Top-5 overall 1. Aron de Jong (H7), Leeuwarden 17:39 2. Wieger van der Wier (H7), Marum 17:46 3. René Hooghiemster (H7), Sneek 17:55 4. Bert Smilda (H7), Groningen 18:02 5. Gerben Oldenkamp (H7), Zandhuizen 18:10

Uitslag H1 (jongens 12 t/m 14 jaar) 1. Twan Vlagsma, Bolsward 24:20

Uitslag D2 (junioren dames 15 t/m 19 jaar) 1. Amber de Vries, Grou 26:35

Top-3 H2 (junioren heren 15 t/m 19 jaar) 1. Werner van der Meer, Woudsend 18:29 2. Rick Metselaar, Hoogeveen 19:50 3. Lars Mulderij, Pesse 20:03

Uitslag D3 (dames zonder KNWU-licentie vanaf 20 jaar) 1. Meriam Bauman, Jonkersvaart 21:23 2. Wiep Folkerts Heerenveen 30:25

Top-3 H3 (senioren heren 20 t/m 39 jaar) 1. Erik Slijver, Anna Paulowna 18:56 2. Sytze Brouwers, Groningen 18:59 3. Wilco Timmerman, Emmeloord 19:23

Top-3 D4 (dames met KNWU-licentie vanaf 20 jaar) 1. Nicole Steigenga, Exmorra 19:49 2. Manon de Boer, Leeuwarden 20:23 3. Mathea Neijmeijer, Drachten 20:45

Top-3 H4 (veteranen heren 40 t/m 49 jaar) 1. Lammert Haverkamp, Elburg 18:36 2. Laurens Taekema, Sneek 18:46 3. Bastiaan van der Kraan, Hoogeveen 19:02

Top-3 H5 (veteranen heren 50 t/m 59 jaar) 1. Siem Homsma, Oppenhuizen 18:38 2. Martin Swart, Franeker 19:29 3. Stef Jonker, Roden 19:31

Top-3 H6 (veteranen heren 60 t/m 69 jaar) 1. Tom Goede, Landsmeer 20:15 2. Klaas Bolks, Hardenberg 21:53 3. Klaas Bullema, Nieuw Scheemda 23:35

Top-3 H7 (heren KNWU-A, belofte en elite) 1. Aron de Jong, Leeuwarden 17:39 2. Wieger van der Wier, Marum 17:46 3. René Hooghiemster, Sneek 17:55