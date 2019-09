11e editie van de Elfstedentocht op de SUP!

Sneek- Met wederom een groeiend aantal deelnemers begint 7 SUPtember de 11e SUP 11-CITY Tour. SUP staat voor Stand Up Paddling, staand peddelen op een surfboard. Op 10 september zal er een recordpoging worden gedaan om het record van de Russen in St. Petersburg te verslaan. 1111 peddelaars is het streven, tussen 16.00 uur en 18.00 uur zullen de grachten in Leeuwarden gevuld zijn!

Zaterdag 7 SUPtember zal om respectievelijk 6.00, 9.00 & 11.00 uur de start voor de NON-Stop versie zijn in Leeuwarden, de atleten die dit gaan doen krijgen maximaal 38 uur om de 200 kilometer te paddelen.

Zondag 8 september zullen ze hopelijk weer finishen, midden in de stad ter hoogte van de Prinsentuin aan de Wissesdwinger 1 te Leeuwarden.

Bijzonder is dat Maarten van der Weijden op zondag 8 september om 12.00 uur in Birdaard aanwezig zal zijn om de NON-stoppers nog een hart onder de riem te steken.

De bedenkster van de SUP-elfstedentocht, Anne-Marie Totah – Reichman, doet dit jaar zelf mee aan de NON-stop versie en qua timing zou het zomaar kunnen zijn dat zij rond 12.00 uur in Birdaard is om ALOHA tegen Maarten te zeggen.

Woensdag 11 SUPtember begint de 5 daagse versie van de 11e SUP 11-CITY Tour. Met meer dan 100 deelnemers vanuit 30 verschillende landen, o.a.: Panama, Turkije & Singapore, Argentinië, Zuid-Afrika, China, USA, Polen, Spanje Chili en Australië. De start voor de mensen die de tour versie doen zal om 8.30 uur zijn, de wedstrijd dames om 9.15, de teams en 40+ heren om 9.30 en de aller snelste heren starten om 9.45 uur.

Net als vorig jaar, zal iedere dag het startschot door verschillende bekende Friezen worden gedaan:

11 september, Leeuwarden:

Mw. Hilde Tjeerdsma, wethouder gemeente Leeuwarden

12 september, Sloten:

Dhr. Frans Veltman, wethouder gemeente De Fryske Marren

13 september, Workum:

Dhr. Maarten Offinga, wethouder gemeente Súdwest-Fryslân

14 september, Franeker:

Mw. Caroline de Pee, wethouder gemeente Waadhoeke

15 september, Dokkum:

Dhr. Douwe Hoogland, Gedeputeerde van de Provincie Fryslân

COMPLETE SCHEMA SUP11 CITY TOUR 2019

Ultieme uitdaging

De atleten peddelen 200 kilometer in 5 dagen waarbij weercondities kunnen variëren van windstil, zomers en zonnig tot koude, regen en storm. Naast de ultieme uitdaging is de SUP11 City Tour voor velen een unieke ervaring. Peddelaars ervaren Fryslân vanaf het water. Over rietkragen zien zij open velden met windmolens, koeien en schapen, afgewisseld door pittoreske dorpjes en natuurlijk de 11 steden, ‘de parels van Fryslân’! Deelnemers peddelen over de originele waterwegen, waar schaatsers in 1909 geschiedenis schreven als pioniers van de schaats Elfstedentocht. Geen enkele variant van de Elfstedentocht komt dichter in de buurt van de ervaring van de schaats Elfstedentocht dan de SUP11 City Tour.

Wat is de SUP11 City Tour?

In 2008 kwam Anne-Marie Reichman in contact met de sport Stand Up Paddle (SUP) op Hawaï waar ze het grootste deel van het jaar woonde. Datzelfde najaar heeft de atlete, geboren en getogen in Fryslân, de originele Elfstedentochtroute op haar SUP-board volbracht. Een droom om de Elfstedentocht te volbrengen, kwam hiermee uit.

Het jaar daarna hebben een 20-tal professionele watersporters haar vergezeld op uitnodiging: de SUP11 City Tour was geboren. Daarmee zal er dit jaar voor de 11e keer een zoals het nu lijkt een mooie zomerse editie gaan plaats vinden!

De Tocht volgen

Atleten dragen een GPS-systeem met zich mee van Legends Tracking uit Belgie en kunnen zo overal ter wereld via het internet gevolgd worden. Volg de atleten hier: live tracking.

Tijdens het evenement zal elke dag een videoclip op onze SUP11 City Tour YouTube link verschijnen. Link: Youtube SUP11 City Tour Kanaal

Record poging: 1111 peddelaars door Leeuwarden op 10 SUPtember

Op 10 SUPtember zal er in de Prinsentuin, Wissesdwinger 1 in Leeuwarden een poging worden gedaan om het Russische record te verbreken van 844 peddelaars tegelijk op het water.

1111 peddelaars is het streven! De recordpoging start vanaf 16.00 uur.

Vanaf 18:00 uur is er een food market en zal er een optreden zijn van X VIG and Dimongu feat. Denise Rivera!

SUP Clinics voor de jeugd

Tijdens het evenement organiseren we op verschillende plaatsen langs de route gratis SUP clinics. Kijk op onze site voor de locaties en tijden. Ook verzorgen we op verzoek gymlessen voor basisscholen, veel scholen hebben zich al aangemeld en aanmelden kan nog steeds via ons mailadres info@sup11citytour.com.

De clinics worden verzorgd in samenwerking met Sport Fryslân & het CIOS uit Heerenveen en de boards hiervoor worden gratis beschikbaar gesteld door deelnemende bedrijven van de SUP11.

Foto’s: Mayola Dijksman