Oranjevrouwen met Sherida Spitse winnen van Turkije in Abe Lenstra stadion

Heerenveen- De Nederlandse voetbalvrouwen wonnen de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije dinsdagavond zonder al te veel tegendruk.

Het duel werd in een zo goed als vol Abe Lenstra stadion gespeeld en eindigde in een 3-0 overwinning voor Oranje. Sherida Spitse was bij alle goals betrokken: ze wist een keer te scoren en gaf twee assists. De andere Friezin in het elftal, Loes Geurts, zat op wissel en kwam het veld niet in.

In de eerste fase van de wedstrijd waren de verhoudingen meteen duidelijk. Binnen twee minuten had Nederland de eerste kans, maar het schot van Lineth Beerenstein ging een meter over het doel van Turkije. Toch duurde het niet lang voor de bal wel in de netten lag. Een hoekschop van Spitse kon in de dertiende minuut door Stefanie van der Gragt, nadat de keeper van Turkije onder de bal door dook.

Aan de andere kant van het veld kreeg Turkije een kans uit een vrije trap, maar keepster Sari van Veenendaal wist het schot te keren. Ondanks overwicht en meerdere kansen, bleef de voorsprong voor de rust op 1-0.

Na zes minuten in tweede helft leverde een hoekschop van Spitse opnieuw een kans op, maar de kopbal van Van der Gragt kon deze keer wel worden gekeerd door de keepster van Turkije. Na 55 minuten stond de 2-0, opnieuw na een assist van Spitse, dan toch op het scorebord. Een lange bal van de uit Sneek afkomstige middenvelder kon door Danielle van de Donk over de keeper heen worden geschoten.

Spitse bepaalt eindstand

Nederland kreeg daarna nog verscheidene kansen. Eén daarvan, een strafschop, wist Spitse te benutten. Ze schoot de bal vijf minuten voor het einde van de wedstrijd in de goal. Daarmee bepaalde ze de 3-0 eindstand.

Foto: KNVB