De bal rolt weer ….voorbeschouwing 7 september​

Sneek-Vanwege het oneven aantal clubs kwam ONS Sneek afgelopen weekeinde niet in actie. De andere Sneker clubs werkten de eerste bekerwedstrijd af en met wisselend succes. Sneek Wit Zwart gaf stadgenoot LSC 1890 klop en de collega’s van de zaterdag waren een klein maatje te groot voor HJSC. Waterpoort Boys won met de hakken over de sloot van Steenwijker Boys en Black Boys moest in eigen huis zijn meerdere in RKO erkennen.

​Komend weekeinde vervolgt ONS Sneek de competitie met een thuiswedstrijd tegen SteDoCo. De overige clubs treden opnieuw aan voor de beker, waarbij Sneek Wit Zwart zondag op bezoek gaat bij Kleine Sluis en LSC 1890 zaterdag op het sportpark aan de Leeuwarderweg Nijland ontvangt. Waterpoort Boys neemt het zaterdag op het Schuttersveld op tegen v.v. Heerenveen za. en Black Boys speelt een dag later in en tegen Blauwhuis.

ONS Sneek – SteDoCo

zaterdag 7 september 2019 – 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

ONS Sneek genoot afgelopen zaterdag van een vrije dag en liet een groot aantal leden van de A-selectie in IJlst bij de bekerwedstrijd van het tweede elftal tegen IJVC ritme opdoen. Daarnaast keken de oranjehemden met een schuin oog naar de verrichtingen van de andere ploegen in de derde divisie en specifiek naar die van SteDoCo, dat komende zaterdag het Zuidersportpark met een bezoek vereert.

​De ploeg uit Hoornaar trad in het seizoen 2015-2016 toe tot het leger der divisionisten, al werden die in dat seizoen nog en voor het laatst als topklassers aangeduid. Het verblijf in die klasse duurde welgeteld twee jaar, waarna SteDoCo via de weg van de nacompetitie de vlag moest strijken. Die vlag ging een seizoen later via dezelfde route echter weer in top en sinds vorig jaar maakt de club weer deel uit van de derde divisie. Bij dat hernieuwde optreden deed de hoofdmacht het overigens meer dan gemiddeld, want met 55 uit 34 eindigde SteDoCo toen in de eindrangschikking als nummer acht.

Van die 55 punten werden er zes tegen ONS Sneek behaald, want zowel in Hoornaar als in Sneek trok men aan het langste eind, al leek het muntje destijds op het Zuidersportpark aanvankelijk de andere kant op te vallen. ONS wist toen een bliksemstart met treffers van Frits Dantuma en Yumé Ramos echter niet door te trekken en moest uiteindelijk tegen het toen soepel draaiende SteDoCo met een 4-2 nederlaag genoegen nemen.

Dit seizoen verloopt het vooralsnog nog stroever, want in de eerste twee speelronden liep de ploeg van trainer Frans Adelaar beide keren tegen een nederlaag aan. Op dag één was DVS ’33 Ermelo net te sterk en afgelopen zaterdag moest men op eigen terrein tegen promovendus Excelsior ’31 het hoofd buigen. Dat gebeurde met een elftal waartoe nog altijd vertrouwde namen als Bryan Jongeneel, Etiën Mariana, Hayri Pinarci, Wesley Pollemans, Joran Schröder, Vincent Verheul en Brian van Wanrooij behoren en waarbij sinds dit seizoen Kyle Doesburg in de spits staat. Met de komst van de 29-jarige Doesburg voltrok zich misschien wel de grootste verrassing op de transfermarkt, want velen hadden verwacht dat de topscorer van HSV Hoek aan het eind van vorig seizoen de koffers naar de tweede divisie zou pakken.

Hoewel men nog maar één keer in actie kwam, was de start van ONS qua resultaat min of meer van hetzelfde laken en pak. De Snekers gingen anderhalve week terug tegen Jong Almere City FC met 6-0 onderuit, waarna het meedoen van een groot aantal spelers uit het A-kader van de polderbewoners door de voorzitter van de TC van ONS in een column met de titel “Level playing field” werd beschimpt. Na afgelopen zaterdag heeft dat toch iets weg van de pot verwijt de ketel, want toen deed men zelf tegen IJVC min of meer hetzelfde. Toen deden er bij ONS Sneek 2 veel spelers uit de A-selectie mee, terwijl men om die mee te kunnen laten doen, de cruciale pot tegen Sneek Wit Zwart ZM naar de avonduren wil verplaatsen.

De pot van komende zaterdag is weliswaar nog niet cruciaal, maar aan de andere kant ook niet helemaal van belang ontbloot. Immers de winnaar veegt de hatelijke nul achter zijn naam vandaan en dat zal voor beide ploegen een opsteker zijn. Hoewel SteDoCo zeker nog niet in goede doen is, lijkt de kans op die opsteker het grootst voor de gelouterde ploeg uit Zuid Holland. Of de tegenstander die de Snekers in de eerste speelronde tegenkwamen, moet echt van een andere planeet zijn geweest. Indien dat het geval is/was, dan is er zaterdag misschien toch sprake van een level playing field en maakt de ploeg van trainer Paul Raveneau wellicht toch meer kans om nul uit te poetsen dan menigeen denkt.

