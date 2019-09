Sterk optreden wielrenner Jelte Krijnsen

Sneek-Vanaf vrijdag 30 augustus tot en met dinsdag 3 september 2019 was de DMZ tour 2019 in Korea. Dit is een Nation Cup wielerwedstrijd voor junioren en 1 ploeg uit Nederland heeft daar aan deelgenomen.

Vrijdag 30 augustus stond het Team Willebrord Wil Vooruit met oa. Jelte Krijnsen [18] uit Bolsward aan de start. De wedstrijd, uit 5 etappes van 79 km, 113 km, 128,7 km, 102,8 km en 87 km. Iedere dag werd er een etappe afgelegd. De start is aan de oostkust van Korea en de finish is aan de westkust. Er werd in de DMZ zone gefietst.

De jongens van Willebrord hebben sterk gereden en hebben laten zien hoe je als team kan samenwerken en winnen. Jelte Krijnsen wist een tweede plaats te pakken in de tweede etappe. Uiteindelijk heeft hij ook een tweede plaats in het algemeen klassement weten te bemachtigen. Verder haalde het team van Willebrord 3x een etappe winst, 2x een tweede plaats en het ploegenklassement werd door jongens gewonnen.

Foto’s Julia Zwaan